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Правительство рассмотрело предложения по упрощению налоговой системы

14.02.2019 15:19 — Новости Экономики | БДГ  
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В Правительстве состоялось заседание рабочей группы для подготовки предложений об упрощении налоговой системы Республики Беларусь под председательством первого заместителя премьер-министра Александра Турчина.

На заседании представителями заинтересованных государственных органов и бизнес союзов обсуждены и одобрены наиболее актуальные вопросы налоговой политики, над решением которых целесообразно сконцентрировать работу в 2019 году.

Среди наиболее актуальных тем, подлежащих комплексной проработке, участниками заседания обозначены вопросы систематизации и оптимизации налоговых льгот, отмены повышающих коэффициентов к ставкам имущественных налогов, снятия ограничений вычетов по НДС.

Основной рабочей площадкой для рассмотрения этих и ряда иных вопросов станет Консультативный совет по налоговой политике при Министерстве финансов.

Решения и подходы, выработанные на данном Консультативном совете, а также вопросы, по которым не будет достигнута согласованная позиция, будут рассматриваться на рабочей группе при Совете Министров в целях принятия окончательного решения.

Ранее сообщалось, что министр по налогам и сборам пообещал, что МНС будет прилагать усилия для снижения налоговой нагрузки. Одним из резервов, благодаря которым может быть снижена нагрузка - отмена льгот. Напомним, что 19 декабря была представлена новая версия Налогового кодекса  замглавы министерства финансов Дмитрием Кийко. 

 
 
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В Правительстве состоялось заседание рабочей группы для подготовки предложений об упрощении налоговой системы Республики Беларусь под председательством...
 
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