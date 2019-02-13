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Правительство рассмотрело предложения по упрощению налоговой системы
14.02.2019 15:19 — Новости Экономики | БДГ
В Правительстве состоялось заседание рабочей группы для подготовки предложений об упрощении налоговой системы Республики Беларусь под председательством первого заместителя премьер-министра Александра Турчина.
На заседании представителями заинтересованных государственных органов и бизнес союзов обсуждены и одобрены наиболее актуальные вопросы налоговой политики, над решением которых целесообразно сконцентрировать работу в 2019 году.
Среди наиболее актуальных тем, подлежащих комплексной проработке, участниками заседания обозначены вопросы систематизации и оптимизации налоговых льгот, отмены повышающих коэффициентов к ставкам имущественных налогов, снятия ограничений вычетов по НДС.
Основной рабочей площадкой для рассмотрения этих и ряда иных вопросов станет Консультативный совет по налоговой политике при Министерстве финансов.
Решения и подходы, выработанные на данном Консультативном совете, а также вопросы, по которым не будет достигнута согласованная позиция, будут рассматриваться на рабочей группе при Совете Министров в целях принятия окончательного решения.
Ранее сообщалось, что министр по налогам и сборам пообещал, что МНС будет
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В Правительстве состоялось заседание рабочей группы для подготовки предложений об упрощении налоговой системы Республики Беларусь под председательством...
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