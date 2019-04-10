Порошенко потребовал от СБУ доклад о переговорах Медведчука в Минске

Источник материала: Tut.by

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что потребовал от Службы безопасности Украины к четвергу подготовить «отчет о целесообразности использования Виктора Медведчука» как представителя Украины в трехсторонней контактной группе, заседания которой проходят в Минске. Заявление прозвучало в эфире украинского радио «Настоящее время».



Во время посещения Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, ноябрь 2017 года. Справа — Виктор Медведчук. Фото: пресс-служба Кремля

Порошенко пояснил, что Медведчук вел переговоры об освобождении украинских заключенных и пленных, так как имел связи с президентом России Владимиром Путиным. Но канал связи «оказался неэффективным», считает действующий президент.

«Де-факто господин Медведчук представляет Российскую Федерацию. И господина Путина», — подчеркнул Порошенко. У политика была «одна функция» — освобождать украинских заложников, в последний раз это произошло в декабре 2017 года , и эффективной работу Медведчука назвать нельзя, считает Порошенко.

Против участия политика в переговорном процессе в Минске ранее выступал и основной конкурент Порошенко на президентских выборах Владимир Зеленский, занявший первое место в первом туре голосования.

10 апреля Медведчук опубликовал на сайте партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявление, в котором сказал, что ни один из двух кандидатов не заинтересован в установлении мира и прекращении боевых действий на востоке страны.

«Я занимался переговорами между Украиной и Россией исключительно по просьбе президента Украины и делал это в интересах страны, а не ее президента. Поэтому вывести меня из переговорного процесса априори невозможно», — подчеркнул политик.

Сегодня же стало известно, что Медведчук еще 4 апреля встречался с Владимиром Путиным . На переговорах речь шла об освобождении 22 моряков и двух сотрудников Службы безопасности Украины, которые были задержаны 25 ноября 2018 года в Керченском проливе .

Напомним, в этот же день Медведчук встретился и с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Как рассказал Медведчук , они обсуждали вопросы установления мира на Донбассе.

В конце февраля 2018 года Порошенко называл Медведчука самым эффективным переговорщиком по обмену пленными. Дочь Медведчука — крестница президента России Владимира Путина.