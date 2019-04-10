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Порошенко потребовал от СБУ доклад о переговорах Медведчука в Минске
10.04.2019 22:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что потребовал от Службы безопасности Украины к четвергу подготовить «отчет о целесообразности использования Виктора Медведчука» как представителя Украины в трехсторонней контактной группе, заседания которой проходят в Минске. Заявление прозвучало в эфире украинского радио «Настоящее время».
Порошенко пояснил, что Медведчук вел переговоры об освобождении украинских заключенных и пленных, так как имел связи с президентом России Владимиром Путиным. Но канал связи «оказался неэффективным», считает действующий президент.
«Де-факто господин Медведчук представляет Российскую Федерацию. И господина Путина», — подчеркнул Порошенко. У политика была «одна функция» — освобождать украинских заложников, в последний раз это произошло
Против участия политика в переговорном процессе в Минске ранее выступал и основной конкурент Порошенко на президентских выборах Владимир Зеленский, занявший первое место в первом туре голосования.
10 апреля Медведчук опубликовал на сайте партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявление, в котором сказал, что ни один из двух кандидатов не заинтересован в установлении мира и прекращении боевых действий на востоке страны.
«Я занимался переговорами между Украиной и Россией исключительно по просьбе президента Украины и делал это в интересах страны, а не ее президента. Поэтому вывести меня из переговорного процесса априори невозможно», — подчеркнул политик.
Сегодня же стало известно, что Медведчук еще 4 апреля
Напомним, в этот же день Медведчук встретился и с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Как
В конце февраля 2018 года Порошенко называл Медведчука самым эффективным переговорщиком по обмену пленными. Дочь Медведчука — крестница президента России Владимира Путина.
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«Я занимался переговорами между Украиной и Россией исключительно по просьбе президента Украины и делал это в интересах страны, а не ее президента. Поэтому вывести...
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