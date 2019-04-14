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От «Танкверта» к «Нурсултану». Глава трех белорусских фирм прокомментировал попадание в «черный список» Россельхознадзора

15.04.2019 16:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«С учетом ранимости и тонкой душевной организации руководителя Россельхознадзора, нами было принято решение о переименовании компании», — эмоционально заявляет Юрий Воскресенский, директор компании «Танкверт», которая вызвала возмущение у Россельхознадзора.


Фото: Reuters

По словам Воскресенского, компания «Танкверт» была зарегистрирована в августе 2018 года и занялась оптовой продажей молочной продукции. О том, почему название фирмы так похоже на фамилию главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, он с ироний поясняет: «Совпадение». Учредителем «Танкверта» является мама Воскресенского.

Директор «Танкверта» утверждает, что у Россельхознадзора нет никаких оснований подозревать его компанию, а также 36 других белорусских предприятий в «лжетранзите».

— Заявления Россельхознадзора носят клеветнический характер. Ведомство сначала должно провести полноценное расследование, и только на основании каких-то фактов обвинять мою, и другие 36 компаний, 9 из которых — государственные заводы, в так называемом лжетранзите. «Открытые» молочные заводы (продукция которых разрешена к ввозу в Россию — прим. TUT.BY) мы возим напрямую в Российскую Федерацию. Что касается «закрытых» (продукция которых ограничена или запрещена к ввозу в Россию — прим. TUT.BY), то мы возим ее в Казахстан с перегрузкой в Москве.

Он поясняет, что все поставки в Россию или Казахстан подтверждены документами. Компания доставляет груз в Москву, а в Казахстан его везут уже российские перевозчики.

— В международной товарно-транспортной накладной CMR есть такая графа № 17 «последующий перевозчик». В ней указаны реквизиты российских перевозчиков, которые доставляют продукцию по месту следования. Если у Россельхознадзора есть вопросы, он должен затребовать CMR, и разбираться уже с последующими перевозчиками, а не с нами.

Юрий Воскресенский также обращает внимание на то, что ни российские банки, ни российское государство в лице налоговой, не согласны с актами Россельхознадзора.

— Дело в том, что Россельхознадзор то «открывает», то «закрывает» какие-то белорусские предприятия. И в том случае, если товар уже отгружен, пересек границу, а в этот момент предприятие стало «закрытым», то российская Федеральная налоговая служба принимает за этот груз налоги, а банки проводят платежи. И если бы были какие-то запреты, то это было бы незаконно на федеральном уровне. Это доказывает, что запреты Россельхознадзора носят узковедомственный, локальный характер. Они не поддержаны ни налоговой, ни банковской системой России, а ветеринарные сертификаты Россельхознадзора до сих пор не поддерживает Минэкономразвития РФ. Поэтому позиция Россельхознадзора — это не позиция российского государства, это позиция конкретно ее руководителя. Об этом говорил и Александр Лукашенко в 2017 году, когда назвал «всех эти Данквертов людьми заинтересованными с огромными латифундиями».

Директор «Танкверта» подсчитал, что если взять на веру слова Данкверта о том, что Беларусь поставила якобы 80 тысяч тонн «молочки» не в Казахстан, а в Россию, то российское государство получило порядка 25−30 млн долларов входящего НДС.

— Поэтому я понимаю, почему российская налоговая служба закрывает глаза даже на тех, кто поставляет продукцию «закрытых» заводов.

Название сменим, но в ЕЭК и к Бабичу обратимся

Сегодня, 15 апреля, Юрий Воскресенский обратился по официальным каналам в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) и к послу России в Беларуси Михаилу Бабичу.




— В письме к ЕЭК мы просим защитить белорусских производителей от незаконных требований Россельхознадзора, и проверить эти требования на соответствие законодательству Евразийского экономического союза. Потому что все их запреты глобально нарушают законодательство союза — у нас единое таможенное пространство. И мы для чего его создавали, чтобы потом запрещать?

В обращении к российскому послу указывается, что действия Россельхознадзора наносят «невосполнимый ущерб интеграции наших стран».


Юрий Воскресенский также рассказал, что принял решение сменить название фирмы.

— С учетом ранимости и тонкой душевной организации руководителя Россельхознадзора, нами было принято решение о переименовании компании. Теперь она будет называться «Милкстар». Надеюсь, это название никак не будет затрагивать чувства главы российского ведомства.

Не одна компания, а три

Также выяснилось, что Юрий Воскресенский имеет отношение еще к двум компаниям из «черного списка» Россельхознадзора — «Кидс Мол» и «Эль Монте». Эти компании также занимаются оптовой продажей молочной продукции.

Любопытно, что 20 дней назад по тому же адресу, что и «Танкверт» была зарегистрирована компания с не менее говорящим названием «Нурсултан». «Компания будет заниматься поставками молочной продукции в Казахстан и Кыргызстан», — сказал Воскресенский.

Напомним, 12 апреля в Россельхознадзоре заявили, что выявили 37 компаний, которые участвуют в «ложном транзите» из Беларуси через территорию России в Казахстан и Кыргызстан. Особое возмущение в ведомстве вызвала одна компания из этого списка — ООО «Танкверт».

«Совершенно очевидно, что учредители компании не случайно дали имя организации, созвучное с фамилией руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта», — подчеркнули в ведомстве.

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс России с просьбой принять меры в части компетенции этих ведомств по рассматриваемой проблеме.

Кто такой Юрий Воскресенский?


Юрий Воскресенский. Фото: Facebook

Юрию Воскресенскому 41 год, минчанин. Два высших образования. В 1998 году с отличием окончил Академию парламентаризма и предпринимательства (политолог-менеджер), а в 2002-м — экономический факультет Белорусского государственного университета (экономист, преподаватель экономических дисциплин). Закончил также аспирантуру юридического факультета БГУ. Дополнительно обучался и проходил стажировки в Институте приватизации и менеджмента, Комитете по санации и банкротству, Варшавском университете, Европейском молодежном форуме, Национальном пресс-центре Администрации президента.

В 1994—1999 годах занимал должности первого секретаря Минского городского и Центрального комитетов ЛКСМБ. В 1999—2006 годах являлся на общественных началах руководителем аппарата и генеральным секретарем Белорусского национального Совета молодежных и детских объединений, членом МГК, ЦК, Бюро ЦК компартии, вице-президентом общественного объединения «Социальные технологии», председателем Совета республиканской организации «Молодежная демократическая инициатива». Затем был депутатом Мингорсовета.

Дипломированный антикризисный управляющий. С момента окончания учебы работает топ-менеджером ведущих белорусских компаний.

 
 
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Директор ООО «Танкверт» утверждает, что у Россельхознадзора нет никаких оснований подозревать его компанию, а также 36 других белорусских предприятий в...
 
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