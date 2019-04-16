Турецкий банк в Беларуси и товарооборот 1,5 млрд долларов. Лукашенко съездил к Эрдогану

Источник материала: Tut.by

Сегодня Александр Лукашенко встретился в Турции со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.



Фото: пресс-служба президента Турции

Кортеж главы белорусского государства встретили 40 всадников и сопроводили к Белому дворцу, где уже ждал гостя президент Турции.

Встреча в официальной резиденции президента Турции состоялась в узком составе и с участием членов представительных делегаций. Лукашенко и Эрдоган обсудили развитие двусторонних отношений и расширение торгово-экономического взаимодействия. Лукашенко отметил, что белорусско-турецкие отношения открывают новую веху в своей истории.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Лукашенко подчеркнул, что Турция — один из ключевых партнеров Беларуси в регионе, взаимодействию с этой страной придается большое значение. Он отметил, что первый официальный визит президента Турции в Минск в ноябре 2016 года открыл новую страницу в истории белорусско-турецких отношений.



Фото: пресс-служба президента Турции

Президент Турции напомнил, что в 2016 году стороны поставили задачу достичь уровня товарооборота в $ 1 млрд. В прошлом году он составил $ 984 млн «Мы решили еще больше поработать над этим вопросом и увеличить товарооборот до $ 1,5 млрд. Турция и Беларусь имеют такой потенциал», — заявил Эрдоган.

«Когда мы принимали решение о миллиарде товарооборота, мы аккуратно выговаривали эту цифру. Я не думал, что мы так быстро достигнем этого рубежа. И сегодня мы уже говорим о полутора миллиардах», — отметил Лукашенко. «Я пообещал президенту Турции, что у нас никогда не будет никаких закрытых тем в наших отношениях — будь то поставки продовольствия или сотрудничество по линии военно-промышленного комплекса. Мы в этом отношении полны решимости делать серьезные и радикальные шаги», — подчеркнул он.

С 2016 года взаимный товарооборот вырос на 20%. «Мы можем, должны и сделаем значительно больше, чем сделали даже за эти два года», — заявил Лукашенко.

Видео: АТН Новости Беларуси и мира

Белорусский президент отметил, что в политической сфере между странами нет никаких разногласий, в том числе по важнейшим международным вопросам.

Стороны во время переговоров определили приоритетные направления в области торговли и инвестиций, обсудили перспективы реализации совместных проектов в машиностроении, сельском хозяйстве, строительстве, финансах, химической и легкой промышленности.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Хорошо, что от простой торговли мы постепенно переходим к более продвинутой форме экономического взаимодействия — промышленной кооперации. Сборка тракторов МТЗ в Турции свидетельствует о наших серьезных намерениях на этом направлении. Вместе будем трудиться над аналогичными проектами по другим видам белорусской техники», — сказал Лукашенко.

В индустриальной зоне «Кырыккале» в 80 км от Анкары в апреле был собран первый белорусский трактор. Перед переговорами его продемонстрировали Александру Лукашенко. Сборочное производство трактора BELARUS в Турции планируется запустить в июле. Поддержку оказывает азербайджанская сторона.

Отдельное внимание на переговорах было уделено вопросам стимулирования торгово-экономического сотрудничества. В их числе — оптимизация логистических маршрутов при организации доставки грузов, продолжение работы по созданию в Беларуси банка с турецким капиталом, локализация совместных производств на территории двух стран.

«Мы ждем ваш банк в Беларуси. Готовы к тому, чтобы вы могли приобрести белорусский банк или войти в капитал какого-то белорусского банка», — отметил Лукашенко.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Беларусь также заинтересована в дальнейшем расширении контактов в сферах технологий, инноваций, образования и намерена наращивать взаимодействие в области совместных научных разработок, академических программ, обмена студентами и преподавателями высших учебных заведений.

По итогам переговоров президентов Беларуси и Турции стороны подписали пакет документов в сфере образования, юстиции, в оборонной сфере, а также о научно-техническом сотрудничестве в Антарктике.

«Для нас Турция является абсолютным приоритетом. Мы высоко ценим нашу дружбу и нацелены на дальнейшее продуктивное всестороннее взаимодействие. Дорогой Реджеп, у нас было много тем (мы их не озвучиваем), которые проверяли нашу дружбу, надежность, прежде всего белорусов. Я не думаю, что сегодня ты можешь нас в чем-то упрекнуть. Мы всегда были нацелены на добрые отношения, соблюдали наши договоренности и, если обещали, чего бы нам ни стоило, всегда делали. Так будет впредь», — заверил президент Беларуси.

Перед переговорами лидеров двух стран Александр Лукашенко побывал в Мавзолее Ататюрка, где возложил венок к могиле первого президента Турции Мустафы Кемаля.



Фото: пресс-служба президента Беларуси