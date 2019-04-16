ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Турецкий банк в Беларуси и товарооборот 1,5 млрд долларов. Лукашенко съездил к Эрдогану

16.04.2019 20:50 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня Александр Лукашенко встретился в Турции со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.


Фото: пресс-служба президента Турции

Кортеж главы белорусского государства встретили 40 всадников и сопроводили к Белому дворцу, где уже ждал гостя президент Турции.

Встреча в официальной резиденции президента Турции состоялась в узком составе и с участием членов представительных делегаций. Лукашенко и Эрдоган обсудили развитие двусторонних отношений и расширение торгово-экономического взаимодействия. Лукашенко отметил, что белорусско-турецкие отношения открывают новую веху в своей истории.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Лукашенко подчеркнул, что Турция — один из ключевых партнеров Беларуси в регионе, взаимодействию с этой страной придается большое значение. Он отметил, что первый официальный визит президента Турции в Минск в ноябре 2016 года открыл новую страницу в истории белорусско-турецких отношений.


Фото: пресс-служба президента Турции

Президент Турции напомнил, что в 2016 году стороны поставили задачу достичь уровня товарооборота в $ 1 млрд. В прошлом году он составил $ 984 млн «Мы решили еще больше поработать над этим вопросом и увеличить товарооборот до $ 1,5 млрд. Турция и Беларусь имеют такой потенциал», — заявил Эрдоган.

«Когда мы принимали решение о миллиарде товарооборота, мы аккуратно выговаривали эту цифру. Я не думал, что мы так быстро достигнем этого рубежа. И сегодня мы уже говорим о полутора миллиардах», — отметил Лукашенко. «Я пообещал президенту Турции, что у нас никогда не будет никаких закрытых тем в наших отношениях — будь то поставки продовольствия или сотрудничество по линии военно-промышленного комплекса. Мы в этом отношении полны решимости делать серьезные и радикальные шаги», — подчеркнул он.

С 2016 года взаимный товарооборот вырос на 20%. «Мы можем, должны и сделаем значительно больше, чем сделали даже за эти два года», — заявил Лукашенко.

Видео: АТН Новости Беларуси и мира

Белорусский президент отметил, что в политической сфере между странами нет никаких разногласий, в том числе по важнейшим международным вопросам.

Стороны во время переговоров определили приоритетные направления в области торговли и инвестиций, обсудили перспективы реализации совместных проектов в машиностроении, сельском хозяйстве, строительстве, финансах, химической и легкой промышленности.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Хорошо, что от простой торговли мы постепенно переходим к более продвинутой форме экономического взаимодействия — промышленной кооперации. Сборка тракторов МТЗ в Турции свидетельствует о наших серьезных намерениях на этом направлении. Вместе будем трудиться над аналогичными проектами по другим видам белорусской техники», — сказал Лукашенко.

В индустриальной зоне «Кырыккале» в 80 км от Анкары в апреле был собран первый белорусский трактор. Перед переговорами его продемонстрировали Александру Лукашенко. Сборочное производство трактора BELARUS в Турции планируется запустить в июле. Поддержку оказывает азербайджанская сторона.

Отдельное внимание на переговорах было уделено вопросам стимулирования торгово-экономического сотрудничества. В их числе — оптимизация логистических маршрутов при организации доставки грузов, продолжение работы по созданию в Беларуси банка с турецким капиталом, локализация совместных производств на территории двух стран.

«Мы ждем ваш банк в Беларуси. Готовы к тому, чтобы вы могли приобрести белорусский банк или войти в капитал какого-то белорусского банка», — отметил Лукашенко.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Беларусь также заинтересована в дальнейшем расширении контактов в сферах технологий, инноваций, образования и намерена наращивать взаимодействие в области совместных научных разработок, академических программ, обмена студентами и преподавателями высших учебных заведений.

По итогам переговоров президентов Беларуси и Турции стороны подписали пакет документов в сфере образования, юстиции, в оборонной сфере, а также о научно-техническом сотрудничестве в Антарктике.

«Для нас Турция является абсолютным приоритетом. Мы высоко ценим нашу дружбу и нацелены на дальнейшее продуктивное всестороннее взаимодействие. Дорогой Реджеп, у нас было много тем (мы их не озвучиваем), которые проверяли нашу дружбу, надежность, прежде всего белорусов. Я не думаю, что сегодня ты можешь нас в чем-то упрекнуть. Мы всегда были нацелены на добрые отношения, соблюдали наши договоренности и, если обещали, чего бы нам ни стоило, всегда делали. Так будет впредь», — заверил президент Беларуси.

Перед переговорами лидеров двух стран Александр Лукашенко побывал в Мавзолее Ататюрка, где возложил венок к могиле первого президента Турции Мустафы Кемаля.


Фото: пресс-служба президента Беларуси
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 125
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня Александр Лукашенко встретился в Турции со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Разделяем горечь от потери, которая постигла всех христиан». Лукашенко - о пожаре в Нотр-Дам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика