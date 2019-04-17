Минск четвертый месяц угрожает Москве за налоговый маневр. Повторится ли нефтяной скандал 2007 года?

Источник материала: Tut.by

На пятницу, 19 апреля, намечено ежегодное послание Александра Лукашенко белорусскому народу и парламенту. Ранее предполагалось , что на нем будут озвучены сроки следующих выборов — как парламентских, так и президентских. Но есть более злободневная тема. Ведь до сих пор остается нерешенным спор с Россией по компенсации налогового маневра в нефтяной сфере (потери белорусского бюджета в 2019 году оценены в 380 млн долларов при цене 70 долларов за 1 баррель, а общая недостача за 2019−2024 годы — 10−11 млрд долларов). Учитывая, что в конце апреля-начале мая предстоят белорусско-российские встречи на высоком уровне, вряд ли этой теме будет отведено мало времени. Тем более, что с начала года Минск уже четыре раза угрожал Москве ответными мерами.





Альтернативная нефть

Вскоре после новогодних праздников Александр Лукашенко поручил правительству проработать вопрос об альтернативных вариантах поставки нефти в Беларусь. И даже указал направление деятельности — страны Балтии. Мол, поставлять через порты, перерабатывать на новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать прибалтийские республики топливом с определенным дисконтом.

Россия будет рада, если Беларусь отыщет альтернативных поставщиков нефти, поскольку это позволит перепродать высвободившиеся объемы российской нефти и получить дополнительные налоговые доходы в бюджет, заявил в ответ на это посол РФ в Минске Михаил Бабич.

В концерне «Белнефтехим» заверяли, что работа в этом направлении ведется, НПЗ в состоянии перерабатывать не только российскую нефть, но не уточняли деталей.

В настоящее время Беларусь закупает у России 18 млн тонн нефти для последующей переработки на двух своих НПЗ в Мозыре и Новополоцке. После реализации налогового маневра цена нефти для белорусских НПЗ начала увеличиваться. И если в 2014 году она составляла около 48% от мировой цены, то к 2018 году выросла до 74%. По информации TUT.BY, возможны варианты при которых цена нефти для Беларуси окажется на сопоставимом с Россией уровне. Но «доставка съест преференции», говорили источники в нефтяной сфере. После модернизации НПЗ будет целесообразнее вернуться к альтернативным поставкам. Тем более опыт у Беларуси имеется. Минск уже предпринимал попытки поставок нефти из Венесуэлы, Азербайджана и Ирана. Пока же «не было команды получать убытки ради альтернативы», сказал собеседник.

Белорусские нефтепродукты

1 марта во время «Большого разговора» Александр Лукашенко пригрозил Москве поставками топлива из нероссийской нефти. По его словам, после модернизации НПЗ глубина переработки нефти достигнет 92−95% и станет как на заводах в Европе. Лукашенко сказал, что тогда Беларусь привезет на российский рынок чужую нефть в виде нефтепродуктов. В этой связи он спросил, нужно ли это России. «Нет. Сегодня об этом надо думать», — ответил Лукашенко.



Фото из архива

В случае поставок нефтепродуктов председатель совета директоров инвесткомпании «Юнитер», член совета директоров «РуссНефти» Андрей Дерех посоветовал белорусским властям договариваться с Россией о распространении на белорусских поставщиков топлива действующего в РФ механизма зачета акцизов на нефтепродукты. «Белорусские НПЗ или менеджеры должны четко вести переговоры, чтобы стоимость нефтепродуктов для белорусских и российских НПЗ [при реализации на российском рынке] была одинаковой», — сказал эксперт и отметил, что такой подход соответствует нормативной базе по созданию Евразийского экономического союза, предусматривающей создание единого рынка энергоресурсов.

Руководитель отдела анализа и маркетинговых исследований компании Refinitiv (входит в «Томсон Рейтер») Александр Шкурин усомнился в эффективности поставок белорусских нефтепродуктов в РФ. Сейчас на российском рынке профицит топлива, мощности заводов избыточные. Даже если в результате налогового маневра закроются российские НПЗ с невысокой глубиной переработки, крупные заводы покроют потребности России в недостающих объемах нефтепродуктов, считает эксперт. Дефицит бензина на российском рынке в последние годы наблюдался только однажды — в 2014 году после аварии на одном из НПЗ. «Тогда случился резкий дефицит топлива. Цены пошли вверх. И единственный бензин, который мог спасти ситуацию, был белорусского происхождения», — отметил Шкурин.

Согласно официальным данным, в 2018 году Беларусь поставила в Россию лишь 77,5 тыс. тонн нефтепродуктов, что в 3 раза меньше уровня 2017 года. Притом что весь экспорт нефтепродуктов из Беларуси в прошлом году составил 11,9 млн тонн.

Тариф на транзит

В апреле Беларусь уведомила «Транснефть» о намерении повысить на 23,1% тариф на прокачку российской нефти по своей территории. В концерне «Белнефтехим» говорили, что тариф на транспортировку нефти по территории Беларуси является самым низким среди стран — транзитеров нефти. В частности, Польши и Украины. Да и тариф «Гомельтранснефть Дружбы» (оператор белорусского участка нефтепровода «Дружба») ниже, чем у российской «Транснефти». Плюс к этому нужно решать экологические проблемы с помощью введения соответствующего налога.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Российская сторона при этом указала на то, что тариф «Транснефти» обоснован высокими капзатратами, которых нет у белорусской компании. Беларусь же хочет повысить тариф только в отношении транзитной ветки нефтепровода «Дружба» в направлении Польши и Украины, оставляя за рамками обсуждения вторую ветку трубопровода, а также нефтепродуктопроводы, следует из письма вице-премьера Беларуси Игоря Ляшенко президенту «Транснефти» Николаю Токареву, с копией которого ознакомилось РИА Новости .

Согласно действующим двусторонним соглашениям Беларуси и России, в случае если стороны не пришли к согласию по тарифам, то Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси индексирует их ежегодно на 3 процентных пункта к уровню инфляции в РФ. МАРТ с 1 февраля 2019 года уже повышал тарифы на 7,6%.

Во вторник, 16 апреля, представители МАРТ провели переговоры с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России по вопросу увеличения тарифа на транзит нефти. Однако ФАС посчитала доводы белорусской стороны необоснованными . По мнению российских антимонопольщиков, теперь вопрос уходит в область планового регулирования тарифов. Плановый пересмотр тарифа должен пройти с 1 февраля 2020 года.

В МАРТ отказались от комментариев.

Ограничение прокачки

На минувшей неделе в бой пошла, как говорится, тяжелая артиллерия. Александр Лукашенко объявил о намерении ограничить транзит российской нефти в Европу из-за «ремонтов» трубопроводов. «Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — сказал Лукашенко.





Позднее главный инженер «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго сообщил , что планируется капитальный ремонт пяти участков нефтепровода «Дружба», уже идут проектные работы. Он отметил, что к ремонту нефтепровода специалисты приступят «по мере готовности системы и возможности, допустимости остановок», все работы выполняются с учетом планов транспортировки нефти. Выявленные дефекты на нефтепроводах в Беларуси не требуют остановки прокачки, «Транснефть» готова предоставить свои возможности для их устранения, заверил официальный представитель российской компании Игорь Демин.

Через Беларусь проходит как северная ветка «Дружбы» (в Польшу и Германию), так и часть южной ветки (в Чехию, Словакию и Венгрию). За прошлый год, по данным «Транснефти», суммарно по «Дружбе» было прокачано 48,9 млн тонн российской транзитной нефти (план на 2019 год — 50 млн тонн), более половины поставок пришлось на «Роснефть». Кроме того, по этому нефтепроводу поставляется 18 млн тонн беспошлинной нефти для белорусских НПЗ. Таким образом закрытие участков чревато потерями не только для российских нефтяников, но и Беларуси. Дело в том, что есть риск лишиться порядка 550−600 млн долларов от «перетаможки» 6 млн тонн нефти, плюс доходы от транзита. Нельзя исключать, что Кремль в качестве ответной меры ограничит поставку в Беларусь беспошлинной нефти, альтернативы которой у Минска пока нет.

Новак: РФ может направить нефть через порты, если Беларусь ограничит прокачку по «Дружбе»

Стоит напомнить, что в 2007 году Беларусь и Россия уже конфликтовали из-за остановки транзита нефти. «Транснефть» обвинила Минск в незаконном отборе российской нефти, прекратила поставки сырья и пригрозили построить нефтепровод в обход Беларуси . В итоге прокачку возобновили достаточно быстро, но эхо конфликта было слышно около года. Сейчас споры тоже идут не только о компенсации последствий налогового маневра, но и о цене на российский газ с 2020 года. Беларусь уже отправляла России свои предложения по методикам расчетов цен на газ, но ответа пока не получила.