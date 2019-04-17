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Макей о приглашении Лукашенко на ужин в Брюссель: Визитов много. Важно, чтобы они приносили результаты

18.04.2019 15:32 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Официальный Минск получил приглашение для Александра Лукашенко на ужин лидеров стран Восточного партнерства, который пройдет 13 мая в Брюсселе. Но пока неизвестно, поедет ли белорусский президент в Бельгию, рассказал глава МИД Владимир Макей.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Предложения изучаются, изучается формат этих мероприятий. Смотрим, что там будет по содержанию. Будем вносить соответствующие предложения главе государства, — сказал Макей.

На вопрос, стоит ли, по мнению МИД, президенту принять участие в мероприятиях, Макей ответил: «Визитов много. Важно, чтобы они приносили конкретные результаты».

Напомним, Евросоюз пригласил Александра Лукашенко на ужин в Брюссель 13 мая, чтобы отметить 10-ю годовщину Восточного партнерства. В 2017 году на саммит Восточного партнерства, на который позвали белорусского президента, поехал Владимир Макей.

 
Теги: Минск
 
 
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13 мая в Брюсселе пройдет ужин лидеров стран Восточного партнерства, на который приглашены лидеры Армении, Азербайджана, Молдовы, Грузии, Украины.
 
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