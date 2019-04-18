Около $400 млн будет направлено до конца года в строительство Нежинского ГОКа

Источник материала: БелТА

Стройплощадка Нежинского ГОК. Фото из архива

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около $400 млн планируется направить до конца года в строительство Нежинского горно-обогатительного комбината. Комбинат уже в 2024 году сможет приносить до $600 млн прибыли, заявил председатель совета директоров компании "Славкалий" Михаил Гуцериев в эфире телеканала ОНТ , сообщает БЕЛТА.

"Это большая стройка и дорогой объект, но мы знаем точно, что его за 8-10 лет окупим. Проект будет давать хорошую прибыль, я надеюсь, в 2024-м - плюс $600 млн", - отметил Михаил Гуцериев.

Пока строительство комплекса идет с небольшим отставанием, что связано с некоторыми сложностями отвода воды. Летом строители намерены наверстать упущенное.

Общая стоимость проекта оценивается в более $2 млрд.

Как сообщалось, в сентябре 2015 года Президент Беларуси Александр Лукашенко и бизнесмен Михаил Гуцериев торжественно заложили капсулу в ознаменование начала строительства Нежинского горно-обогатительного комплекса на базе Старобинского месторождения калийных солей. Это будет второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений мощностью до 2 млн т хлорида калия в год. Инвестпроект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОКа запущено в 2016 году. Реализует проект ИООО "Славкалий".-0-