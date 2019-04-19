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Источник: Россия поставляет лучшую нефть в Китай, а «Дружба» страдает
20.04.2019 13:16 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У потребителей, получающих российскую нефть сорта Urals по нефтепроводу «Дружба», периодически возникают нарекания к ее качеству уже около 3 лет. Об этом TUT.BY рассказали информированные источники в нефтяной отрасли.
«Качество постоянно ухудшалось. Уже года 3 имеются нарекания. Россия лучшую нефть поставляет в Китай. А в „Дружбу“ — по остаточному принципу», — сказал один собеседник. «Это довольно известная проблема. На ней в большей степени заостряли внимание европейские [нефтеперерабатывающие] заводы. Там и стандарты другие, и отношение иное. Сейчас Беларусь решила обозначить проблему. Не думаю, что она бы это сделала, если бы в отношениях с Россией не было вопросов», — сказал второй источник.
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По словам экспертов, соединения хлора могут оказаться в нефти естественным путем (содержатся в пластовых водах) или в качестве поглотителя сероводорода при транспорте нефти. Но их наличие является потенциально опасным для оборудования НПЗ. Образовавшаяся в реакторах гидроочистки или риформинга соляная кислота приводит к коррозии оборудования.
В 2018 году РФ переориентировала крупные потоки малосернистой нефти с запада на восток, чтобы закрепить свое первенство на рынке Китая, из-за этого качество основного российского экспортного сорта на западе, Urals, резко упало, вызвав недовольство европейских переработчиков, писало агентство
За прошлый год, по данным «Транснефти», суммарно по «Дружбе» было прокачано 48,9 млн тонн российской транзитной нефти (план на 2019 год — 50 млн тонн), более половины поставок пришлось на «Роснефть». Кроме того, по этому нефтепроводу поставляется 18 млн тонн беспошлинной нефти для белорусских НПЗ.
Вопросы к качеству российской нефти возникли на фоне споров Беларуси и России. Минск хотел повысить тариф на прокачку нефти по своей территории на 23,1%, но
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У потребителей, получающих российскую нефть сорта Urals по нефтепроводу «Дружба», периодически возникают нарекания к ее качеству уже около 3 лет.
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