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У Зеленского 72,7%. Озвучены первые результаты экзитпола

21.04.2019 20:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По первым данным Национального экзитпола Владимир Зеленский набирает 72,7% на выборах президента Украины, Петр Порошенко — 27,3%.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Владимир Зеленский приехал в свой штаб, чтобы здесь услышать первые результаты выборов.

Напомним, ЦИК данные начнет озвучивать после закрытия избирательных участков — после 20.00.

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ЦИК начнет подсчет голосов после закрытия избирательных участков - после 20.00.
 
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