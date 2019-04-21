Национальное кадастровое агентство о планах по реализации проекта Тwinning - интервью

Источник материала: БелТА

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Европейский союз запустил в 2018 году первый в истории Беларуси проект Тwinning, направленный на укрепление потенциала Национального банка. Как ожидается, уже в этом году будет дан старт второму проекту - на этот раз консалтинговую помощь ЕС по программе Тwinning получит Национальное кадастровое агентство (НКА) Госкомимущества. Подробнее о проекте рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА генеральный директор НКА Андрей Филипенко.

- Андрей Александрович, что из себя представляет проект и почему для его реализации выбран такой инструмент, как Тwinning?

-Проект, который мы реализуем при поддержке Европейского союза в рамках инициативы "Восточное партнерство", будет направлен на укрепление потенциала управления геопространственными данными. Это консалтинговый проект. Евросоюз выделит около 1,2 млн евро, которые пойдут на оплату работ представителей европейских компаний.

Если постараться коротко изложить суть проекта, то начну с того, что сегодня Национальное кадастровое агентство пользуется в основном своими пространственными данными. При этом есть ряд организаций и ведомств, которые также создают подобный контент и публикуют его. Но этот слой не связан с другими данными, поэтому не так информативен и интересен. Мы же будем предлагать таким организациям публиковать их данные у нас. В этом случае речь идет не о физической передаче данных или прав на них - они просто будут отображаться на нашей публичной кадастровой карте, благодаря чему пользователь увидит полную картинку. Более того, на карте будет видно, кому принадлежат эти данные.

Второй вариант, который мы также предложим разработчикам пространственных данных, подойдет для тех, у кого нет собственных серверов для их хранения или нет разработанных программных продуктов для публикации данных. В этой ситуации мы можем выступить своего рода камерой хранения - хранить эти данные у себя и публиковать их.

Мы считаем, что такая схема взаимодействия будет интересна нашим партнерам и в то же время взаимовыгодна.

Почему именно Тwinning? Для начала давайте разберемся, что же это такое. Twinning - это форма сотрудничества между государственными администрациями стран Европейского союза и их коллегами в странах - кандидатах на членство в ЕС, а также в регионе соседства ЕС. Проекты Тwinning способствуют реформе государственного управления, разрабатывают европейские стандарты и нормы. Ключом к успеху Тwinning является предоставление рекомендаций на равных, которые даются на местах государственными служащими из стран Евросоюза, работающими рука об руку с национальными администрациями в странах-партнерах. Как правило, программы реализуются в довольно короткие сроки (1-3 года) и рассчитаны на достижение обязательных, оговоренных заранее результатов.

О таком способе сотрудничества с Европейским союзом мы узнали от своих коллег из Германии. К тому моменту мы уже много сделали (не только НКА, но и другие предприятия Государственного комитета по имуществу) в плане сбора и использования пространственных данных, а в сфере регистрации недвижимости Беларусь давно входит в десятку лучших стран в мире по рейтингу Doing Business Всемирного банка. При этом мы в НКА активно изучали мировой опыт для того, чтобы управлять большими данными еще эффективнее.

Изучать опыт стран, в которых уже реализовывались подобные проекты, мы начали с Беларуси. Первым в нашей стране проект Twinning начал реализовывать Национальный банк. Пообщавшись с членами команды проекта как с белорусской стороны, так и со стороны ЕС, мы были по-хорошему вдохновлены их результатами.

- Недавно ваши партнеры из Нидерландов и Испании приезжали в Беларусь, чтобы обсудить стартовые шаги проекта.

- Во время этого визита мы лично познакомились с коллегами, с которыми нам предстоит работать, обменялись базовой информацией и определили предварительные сроки проведения очередной рабочей встречи. Кроме того, мы составили первую редакцию перечня заинтересованных госорганов и организаций, с которыми сотрудничает или будет сотрудничать Национальное кадастровое агентство и которых стоило бы вовлечь в реализацию проекта. Ведь, несмотря на то, что делается он для НКА, смысл его заключается в том, чтобы организовать эффективное и доверительное взаимодействие с нашими партнерами. Пожалуй, это главное в построении инфраструктуры пространственных данных - знать своих партнеров, их потребности и уметь выстроить взаимодействие таким образом, чтобы каждый производитель пространственных данных мог использовать не только свои данные, но и данные своих партнеров, и чтобы это сотрудничество было экономически и технологически выгодно всем участникам.

- Когда планируете приступить к практической реализации проекта?

- Проект рассчитан на 24 месяца. Сегодня все наши действия сконцентрированы на работах, связанных с регистрацией контракта в Министерстве экономики. Это необходимо для начала выполнения работ. Мы очень рассчитываем, что до 1 июня этого года проект будет зарегистрирован, и мы приступим непосредственно к его практической реализации. Сейчас же каждая из сторон (и Нидерланды, и Испания, и мы) активно готовится к тому, чтобы после регистрации проекта мы могли очень быстро включиться в работу.

К слову, мы считаем, что Минэкономики сможет стать одним из самых активных и значимых потребителей "межведомственного синтеза" пространственных данных для достижения Целей устойчивого развития, поскольку сможет использовать их в качестве цифровой пространственной основы для подготовки системных управленческих решений в сфере экономики и моделирования последствий их реализации. Также министерство сможет одновременно визуализировать пространственную информацию различных действующих и разрабатываемых государственных программ на республиканском и местном уровнях, проводить более быстрый и точный анализ этого "слоеного информационного пирога" на предмет взаимной синергии запланированных мероприятий и непротиворечивости пространственной составляющей госпрограмм. Также оно сможет сопоставлять исходные данные и планируемые результаты различных государственных программ с другой юридически значимой пространственной информацией из государственных реестров и регистров.

- Вы сказали, что результаты проекта Тwinning оговариваются еще до того, как стороны приступят к его реализации. Какие результаты ожидаете вы?

- От реализации проекта мы планируем получение четырех основных результатов. Во-первых, будет изучен международный опыт совместного использования пространственных данных, которые создаются различными госорганами и организациями. Будут разработаны предложения по построению экономической модели использования пространственных данных, по мероприятиям, направленным на расширение практики их использования гражданами, государством и бизнесом.

Во-вторых - мы более глубоко изучим сами пространственные данные и их потоки: определим, какая организация создает какие данные, с какой степенью точности, есть ли в них какие-то недостатки, а лучше сказать - "зоны роста" (возможно, данные не совсем полные и актуальные, где-то геопривязка не совсем точная и т.п.). Если необходимо - будем вырабатывать совместные подходы и решения, как повысить качество уже существующих пространственных данных (пусть не до идеального, но до приемлемого состояния), будем готовить предложения по технологическим и административным решениям для повышения качества вновь создаваемых пространственных данных.

Третий результат предполагает повышение технических возможностей и технического потенциала НКА как поставщика электронных услуг и IT-компании, обеспечивающей разработку прикладного программного обеспечения, управление данными и обеспечение их безопасности. Мы совместно с нашими зарубежными коллегами организуем проведение объективного исследования технического состояния, а также перспектив технического и технологического развития цифровой инфраструктуры Национального кадастрового агентства, разработаем перечень мероприятий и бизнес-план по их реализации, чтобы и в дальнейшем эффективно участвовать в построении инфраструктуры пространственных данных страны. В частности, с участием международных экспертов оценим, насколько соответствует современным и перспективным требованиям имеющееся у нас лицензионное программное обеспечение и то программное обеспечение, которое мы сами разработали.

Еще один результат нашего проекта - это развитие возможностей человеческого потенциала для производства, управления и обмена данными. В сотрудничестве с международными экспертами попробуем выработать стратегию постоянного обучения или повышения квалификации сотрудников НКА и организаций-партнеров, потому что в современном мире нет законченного образования - люди должны постоянно учиться, повышать свою квалификацию, поскольку и технологии, и запросы потребителей развиваются очень стремительно.

На пути достижения данного результата планируем поднять на новый уровень и сейчас в общем-то неплохое взаимодействие с вузами. Придумать новые способы их участия в выполнении практических работ и за счет этого постоянно повышать качество подготовки студентов, создать условия для постоянного профессионального роста преподавателей. Мы хотим уйти от той практики, которую зачастую наблюдаем сейчас, когда первое, что слышит вчерашний студент, придя на свое рабочее место: "Забудь все, чему тебя учили в вузе - на производстве все уже давно не так". Мы должны при реализации данного проекта совместно с вузами, которые будут вовлечены в эту работу, придумать, как сделать так, чтобы выпускник мог сразу приступить к выполнению практической работы. А в идеале - чтобы еще учась в университете, он защищал курсовую или дипломную работу на базе решенных на производстве прикладных задач.

Кроме того, после реализации проекта и мероприятий все смогут прежде всего получить удобный доступ к метаданным (данным о данных). То есть по одному электронному адресу можно будет узнать, какие пространственные данные существуют у НКА и его партнеров, каково качество (степень точности) и актуальность этих данных, какая организация их создавала и несет ответственность за их соответствие заявленным требованиям, кому принадлежат права на эти данные (с кем вести переговоры о получении к ним доступа для просмотра или выгрузки). И, конечно, в результате этого проекта будет еще больше пространственных данных в открытом бесплатном доступе на публичной кадастровой карте НКА (map.nca.by) и других информационных ресурсах агентства.

Причем речь идет, как мы полагаем, не только о тех данных, которые производит Национальное кадастровое агентство, но и о данных, которые производят другие предприятия, подведомственные Госкомимуществу, другие ведомства (думаю, нам удастся договориться с ними об этом), а также о данных, которые создаются в результате волонтерского движения (как, например, созданный к Году малой родины на публичной кадастровой карте слой "родники").

Также планируется развитие международного сотрудничества по совместному использованию пространственных данных, естественно, с соблюдением соответствующих требований к информационной безопасности. К примеру, возможно, мы с вами будем открывать электронную карту и перемещаться по ней на экране монитора от страны к стране, не замечая при "пересечении" государственной границы, что видим пространственные данные уже производителей другой страны, размещенные на других серверах в других странах.

В завершение хотелось бы отметить, что рациональное управление цифровыми пространственными данными - ключ к построению эффективного электронного правительства. Мы рассчитываем, что результаты этого проекта также помогут подготовить грамотные, современные и амбициозные предложения по очередной программе развития системы регистрации недвижимого имущества на 2021-2025 годы.

Татьяна ЛИСАТОВИЧ.

БЕЛТА.-0-