Белнефтехим: «хлоридная» российская нефть не повлияет на качество белорусского топлива

Источник материала: Tut.by

Поставки российской нефти с повышенным содержанием хлорида не скажутся на качестве белорусского топлива. Об этом TUT.BY заявили в концерне «Белнефтехим».



Фото: gazeta.naftan.by

«На заводах обеспечены такие условия технологического режима, которые не допускают выхода некачественной продукции», — сказали в «Белнефтехиме».

Об ухудшении качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба», в «Белнефтехиме» заявили вечером в пятницу, 19 апреля. Как сообщил председатель концерна Андрей Рыбаков, отдельные пробы показывали превышение допустимой нормы хлорорганических соединений в 100 раз. С его слов, опасность этих соединений — в их высокой коррозионной агрессивности.

На новополоцком заводе ситуация сложилась несколько лучше , чем на Мозырском НПЗ. «Нафтан» снабжается из двух веток нефтепровода «Дружба»: северной и южной. Не соответствующая качественному показателю нефть должна была поступить на «Нафтан» с южной ветки с воскресенья на понедельник. Принято решение о снижении загрузки завода на 40% для сохранения действующего оборудования.

На Мозырском НПЗ была увеличена подача реагентов, которые способствуют снижению коррозионного износа. Однако плохое качество перерабатываемого сырья уже сказалось на работе оборудования предприятия.

Руководство российской трубопроводной монополии «Транснефть» подтвердило факт нарушения двусторонним актом. В компании заверили, что ими предпринимаются меры «по максимальной откачке нефти с повышенным содержанием хлорида и подмешиванию более качественной нефти» и что проблема будет решена в кратчайшие сроки — к 22−23 апреля.

По оценкам «Гомельтранснефть Дружба», белорусские нефтеперерабатывающие заводы получат качественную нефть не ранее, чем через 8−10 дней, говорится на сайте предприятия.

На данный момент белорусское нефтепроводное предприятие располагает более чем 700 тысячами тонн нефти, которая не соответствует показателям качества. Однако в рамках договоренностей на поставку нефти с российскими коллегами «Гомельтранснефть Дружба» продолжает прокачку сырья, некачественная нефть при этом складируется отдельно. Отрабатываются различные сценарии развития дальнейших действий с данной партией, в том числе возврат реверсом.

На 23 апреля запланирована встреча руководства «Транснефти» с участием представителей концерна «Белнефтехим» и директоров нефтеперерабатывающих заводов по обсуждению технических и компенсационных вопросов.