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Белнефтехим: «хлоридная» российская нефть не повлияет на качество белорусского топлива
22.04.2019 13:44 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Поставки российской нефти с повышенным содержанием хлорида не скажутся на качестве белорусского топлива. Об этом TUT.BY заявили в концерне «Белнефтехим».
«На заводах обеспечены такие условия технологического режима, которые не допускают выхода некачественной продукции», — сказали в «Белнефтехиме».
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На данный момент белорусское нефтепроводное предприятие располагает более чем 700 тысячами тонн нефти, которая не соответствует показателям качества. Однако в рамках договоренностей на поставку нефти с российскими коллегами «Гомельтранснефть Дружба» продолжает прокачку сырья, некачественная нефть при этом складируется отдельно. Отрабатываются различные сценарии развития дальнейших действий с данной партией, в том числе возврат реверсом.
На 23 апреля запланирована встреча руководства «Транснефти» с участием представителей концерна «Белнефтехим» и директоров нефтеперерабатывающих заводов по обсуждению технических и компенсационных вопросов.
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По оценкам «Гомельтранснефть Дружба», белорусские нефтеперерабатывающие заводы получат качественную нефть не ранее, чем через 8−10 дней, говорится на сайте...
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