ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси рассказали, когда ожидают «чистую» нефть из России

23.04.2019 12:15 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусские НПЗ смогут получить качественную нефть примерно через 8−10 дней с учетом протяженности нефтепровода, сообщил агентству «Интерфакс-Запад» главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго.


Фото: transoil.by

«Сейчас по нефтепроводу продолжает поступать некачественная нефть, с высоким содержанием хлорорганических соединений. По оценке, такая ситуация сохранится, как минимум, в течение ближайших 8−10 дней», — сказал Вериго.

По его словам, «объективно ситуация не может поменяться в течение 2−3 дней». Он пояснил, что «если источник загрязнения выявлен в Самаре, то до белорусской границы оттуда почти 1,5 тыс. км, а скорость нефтяного потока в трубопроводе — 6−7 км в час». Таким образом, по его расчетам, потребуется не менее 8−10 дней, чтобы качественная нефть заместила в трубопроводе некачественную.

Представитель «Гомельтранснефть Дружба» сообщил, что накоплено уже более 700 тыс. тонн нефти, которая не соответствует показателям качества. Отрабатываются различные сценарии развития дальнейших действий с данной партией сырья, в том числе возврат некачественной нефти реверсом.

Вериго также констатировал, что прокачка некачественного сырья продолжается по всем экспортным направлениям. «Зарубежные партнеры предприятия проинформированы о сложившейся ситуации сразу после получения полного анализа состояния нефти. Претензии к белорусской стороне предъявляться не будут, импортеры будут разбираться с поставщиком», — отметил собеседник.

Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о «резком ухудшении» качества российского сорта Urals, поступающего транзитом по нефтепроводу «Дружба». В российской трубопроводной монополии признали наличие проблем и выразили надежду, что «ситуация с качеством должна нормализоваться к понедельнику-вторнику следующей недели».

22 апреля на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе заявили, что некачественное российское сырье привело к выходу из строя дорогостоящего оборудования.

23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии, а в "Белнефтехиме" заявили, что российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений начала поступать в Европу и Украину.

 

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Сейчас по нефтепроводу продолжает поступать некачественная нефть, с высоким содержанием хлорорганических соединений. По оценке, такая ситуация сохранится, как...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В зоне отчуждения появится мобильная связь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
23.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика