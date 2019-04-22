В Беларуси рассказали, когда ожидают «чистую» нефть из России

Источник материала: Tut.by

Белорусские НПЗ смогут получить качественную нефть примерно через 8−10 дней с учетом протяженности нефтепровода, сообщил агентству «Интерфакс-Запад» главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго.



Фото: transoil.by

«Сейчас по нефтепроводу продолжает поступать некачественная нефть, с высоким содержанием хлорорганических соединений. По оценке, такая ситуация сохранится, как минимум, в течение ближайших 8−10 дней», — сказал Вериго.

По его словам, «объективно ситуация не может поменяться в течение 2−3 дней». Он пояснил, что «если источник загрязнения выявлен в Самаре, то до белорусской границы оттуда почти 1,5 тыс. км, а скорость нефтяного потока в трубопроводе — 6−7 км в час». Таким образом, по его расчетам, потребуется не менее 8−10 дней, чтобы качественная нефть заместила в трубопроводе некачественную.

Представитель «Гомельтранснефть Дружба» сообщил, что накоплено уже более 700 тыс. тонн нефти, которая не соответствует показателям качества. Отрабатываются различные сценарии развития дальнейших действий с данной партией сырья, в том числе возврат некачественной нефти реверсом.

Вериго также констатировал, что прокачка некачественного сырья продолжается по всем экспортным направлениям. «Зарубежные партнеры предприятия проинформированы о сложившейся ситуации сразу после получения полного анализа состояния нефти. Претензии к белорусской стороне предъявляться не будут, импортеры будут разбираться с поставщиком», — отметил собеседник.

Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о «резком ухудшении» качества российского сорта Urals, поступающего транзитом по нефтепроводу «Дружба». В российской трубопроводной монополии признали наличие проблем и выразили надежду, что «ситуация с качеством должна нормализоваться к понедельнику-вторнику следующей недели».

22 апреля на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе заявили , что некачественное российское сырье привело к выходу из строя дорогостоящего оборудования.

23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии, а в "Белнефтехиме" заявили , что российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений начала поступать в Европу и Украину.