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В Беларуси рассказали, когда ожидают «чистую» нефть из России
23.04.2019 12:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусские НПЗ смогут получить качественную нефть примерно через 8−10 дней с учетом протяженности нефтепровода, сообщил агентству
«Сейчас по нефтепроводу продолжает поступать некачественная нефть, с высоким содержанием хлорорганических соединений. По оценке, такая ситуация сохранится, как минимум, в течение ближайших 8−10 дней», — сказал Вериго.
По его словам, «объективно ситуация не может поменяться в течение 2−3 дней». Он пояснил, что «если источник загрязнения выявлен в Самаре, то до белорусской границы оттуда почти 1,5 тыс. км, а скорость нефтяного потока в трубопроводе — 6−7 км в час». Таким образом, по его расчетам, потребуется не менее 8−10 дней, чтобы качественная нефть заместила в трубопроводе некачественную.
Представитель «Гомельтранснефть Дружба» сообщил, что накоплено уже более 700 тыс. тонн нефти, которая не соответствует показателям качества. Отрабатываются различные сценарии развития дальнейших действий с данной партией сырья, в том числе возврат некачественной нефти реверсом.
Вериго также констатировал, что прокачка некачественного сырья продолжается по всем экспортным направлениям. «Зарубежные партнеры предприятия проинформированы о сложившейся ситуации сразу после получения полного анализа состояния нефти. Претензии к белорусской стороне предъявляться не будут, импортеры будут разбираться с поставщиком», — отметил собеседник.
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«Сейчас по нефтепроводу продолжает поступать некачественная нефть, с высоким содержанием хлорорганических соединений. По оценке, такая ситуация сохранится, как...
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