Еще в 2010 году Министерство архитектуры и строительства в рамках указа от 8 июля №257 определило одну из основных задач Республиканского центра управления качеством в строительстве – внедрение методологии Международной ассоциации инженеров-консультантов (FIDIC). В начале этого года министерству поручили адаптировать белорусское законодательство ктребованиям и типовым контрактным формам FIDIC. Уже с 2020 года участие в крупных строительных объектах для белорусских компаний станет практически невозможным без знаний стандартов этих стандартов.

ВнедрениеFIDIC означает, что местным компаниям станет проще участвовать в международных строительных проектах и привлекать под них международное финансирование. Однако стандарты FIDIC сильно отличаются от белорусского законодательства – они предполагают другой механизм урегулирования споров, другой подход в финансировании проектов.

Именно поэтому специалисты из Беларуси из других стран поделились своим опытом и знаниями в работе с FIDIC, рассказали, какие инструменты наиболее актуальны и какие трудности могут возникнуть с внедрением этой системы.



