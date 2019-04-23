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«Инвесторы придут тогда, когда "стройка" станет прозрачной». Что даст Беларуси внедрение международных стандартов FIDIC
24.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Еще в 2010 году Министерство архитектуры и строительства в рамках указа от 8 июля №257 определило одну из основных задач Республиканского центра управления качеством в строительстве – внедрение методологии Международной ассоциации инженеров-консультантов (FIDIC). В начале этого года министерству поручили адаптировать белорусское законодательство ктребованиям и типовым контрактным формам FIDIC. Уже с 2020 года участие в крупных строительных объектах для белорусских компаний станет практически невозможным без знаний стандартов этих стандартов.
ВнедрениеFIDIC означает, что местным компаниям станет проще участвовать в международных строительных проектах и привлекать под них международное финансирование. Однако стандарты FIDIC сильно отличаются от белорусского законодательства – они предполагают другой механизм урегулирования споров, другой подход в финансировании проектов.
Именно поэтому специалисты из Беларуси из других стран поделились своим опытом и знаниями в работе с FIDIC, рассказали, какие инструменты наиболее актуальны и какие трудности могут возникнуть с внедрением этой системы.
Что такое FIDIC?
FIDIC – это название Международной ассоциации инженеров-консультантов, в составе которой на данный момент специалисты более 100 стран. За вековую историю в рамках данной ассоциации были разработаны типовые формы договоров, которые упрощают взаимодействие специалистов.
В строительстве проформы FIDIC помогают компаниям разных стран «разговаривать» на одном языке. Были разработаны более 10 типовых контрактов, в которых четко установлены действия и ответственность заказчика, подрядчика по проектированию и строительству и инжиниринговых компаний. Условно говоря, процесс строительства «разложен по полочкам» для каждого участника проекта. Однако для того, чтобы разобраться в этих «книгах» (так называют типовые контракты FIDIC), нужно пройти серьезную подготовку.
На территории Беларуси в рамках FIDIC уже были реализованы несколько проектов, однако, можно ли это назвать началом внедрения системы, говорить трудно. Для стран третьего мира работа по проформам FIDIC является гарантом финансирования проектов международными банками. Эти контракты «идеальны», понятны специалистам любой страны. В них прописан весь процесс строительства «под ключ» - кто, какую роль выполняет и какую ответственность в рамках проекта несет. Однако, когда мы говорим о Беларуси, стоит учесть, что отдельные пункты FIDIC идут в разрез с белорусским законодательством – и именно здесь требуются серьезные доработки со стороны правительства и Министерства архитектуры и строительства.
– Для внедрения проформ FIDIC на территории любой страны, в первую очередь, необходима воля руководства: министров и руководителей соответствующих департаментов, которые должны понимать, в чем преимущества использования FIDIC, – пояснил эксперт по FIDIC, основатель юридической фирмы «Артюшенко и партнеры» Андрей Артюшенко. – В Казахстане реформа строительной сферы произошла в 2014 году. Это был длинный путь к унифицированию различных инструментов и современным технологиям в строительстве.
Проформы FIDIC привлекли в страну большое количество зарубежных инженеров и строителей. Начиная с 2010 года в стране стали открываться инжиниринговые компании, руководителями которых стали специалисты, участвовавшие в FIDIC в других странах. И уже они сами привлекают зарубежных специалистов для реализации строительных проектов.
Казахстану для начала полноценной работы с проформами FIDIC понадобилось около 15 лет. Но в Беларуси это можно сделать намного быстрее. Для этого достаточно использовать опыт других стран и сделать его лучше. Здесь не нужно придумывать «велосипед» – он уже изобретен. Достаточно изменить существующий механизм под особенности своей страны, чтобы с успехом его использовать.
Однако первое, что нужно сделать, – определить цель. Для чего нужен FIDIC Беларуси? Если это будет способ «зарегулировать» отрасль, сделать еще большую бюрократию, то ничего не получится. Для того, чтобы такого не произошло, на мой взгляд, понадобится помощь иностранных консультантов.
Важно понимать, что положения типовых контрактов FIDIC, несмотря на их международный характер, не являются нормами международного частного права. Они применяются в рамках заключенного контракта строительного подряда в той части, в которых стороны самостоятельно договорились их применять.
Почему это нужно Беларуси и какие трудности возникнут?
Первая и очевидная «заминка» – знание английского языка в совершенстве. Часть документации FIDIC существует только на английском языке и практически не поддается дословному переводу. Кроме того, английский язык необходим и для общения с иностранными инвесторами.
Также стоит учесть и «арбитражную поправку», которую включают практически все современные контракты. Это значит, что в случае возникновения споров, касающихся строительного проекта, стороны вынуждены будут обратиться к арбитру в других странах. Однако арбитров, обладающих опытом работы по FIDIC именно в СНГ, очень мало.
Кроме того, некоторые контракты предусматривают решение споров согласно законодательству другой страны. Например, белорусско-американский проект в случае возникновения спора будет подчиняться не только белорусскому, но и американскому законодательству.
– Что касается проформ FIDIC для белорусских реалий, то основные трудности возникнут в первую очередь с императивным регулированием строительной отрасли. При этом под регулирование попадает не только государственное финансирование, но и частные «деньги», – пояснила руководитель субпрактики строительства REVERA Анна Анискевич. – Поэтому при внедрении FIDIC компании так или иначе столкнутся с особенностями национального законодательства. Такие моменты требуют серьезной переработки.
Тут нужно понимать, что FIDIC – это не только юридическое оформление отношений. Это комплексный подход к управлению проектом в целом. В этих проформах четко расписаны роли каждого участника, распределены определенным образом риски. Это аккумулирование опыта других компаний и финансовых институтов, который отразился в этих книгах.
Кроме изменений в законодательстве, для полноценной работы с FIDIC необходимы и изменения в сознании всех участников проекта. По мнению Анны Анискевич, нужно менять концепцию определения роли инженера проекта. Заказчик и подрядчик должны быть готовы к определенным изменениям в подходе к управлению проектом.
– Например, обеспечительные институты и гарантии есть для нашего рынка, но вопрос в том, что у нас нет даже в культуре желания это использовать. Поэтому я могу выделить два направления в работе: национальное законодательство и менталитет. Я уверена, что мы уже достигли большого прогресса в этом, но еще есть, куда расти, – рассказала эксперт REVERA.
Может ли это привести к увеличению стоимости строительства?
– FIDIC не является таблеткой от всего и не оперирует понятием стоимости квадратного метра. Мы к этому привыкли, но за пределами стран СНГ так это «не работает», – пояснила Анна Анискевич. – Контракты FIDIC используются на проектах, стоимость которых превышает $10 миллионов. Именно это и является для подрядчика и заказчика определенным стимулом, чтобы использовать проформы FIDIC как технологию управления проектом. На более мелких проектах внедрение такого администрирования может привести к тому, что существенно снизится доходность данного строительства.
По словам специалиста, в Беларуси немало масштабных проектов, в рамках которых реализация проформ FIDIC существенно структурирует процесс. Кроме того, у нас есть и потенциал для реализации еще большего количества строительных проектов с привлечением иностранного финансирования.
– FIDIC – это технология управления проектом, паритетное распределение рисков и четкая технология реализации проекта. Если говорить в общем, то это шанс привлекать в Беларусь международное финансирование проектов. Международные финансовые институты уже знают, что такое FIDIC, и, что немаловажно, они привыкли финансировать такие проекты. Поэтому, с точки зрения финансирования, это будет, безусловно, шаг вперед.
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