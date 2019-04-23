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Румас вручил премии правительства за достижения в области качества
24.04.2019 11:29 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас вручил сегодня награды победителям конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества в 2018 году, передает корреспондент БЕЛТА.
"Премия правительства Беларуси за достижения в области качества - это самая высокая национальная награда, которая вручается лучшим организациям нашей страны, достигшим значительных результатов в области качества продукции и услуг, внедрившим современные методы менеджмента и инновационные технологии", - отметил Сергей Румас.
По его словам, экономическая политика государства сосредоточена на эффективности и качестве, что находит отражение в росте показателей, характеризующих производительность труда, рентабельность, долю инвестиций в основной капитал, удельный вес экспорта, импортозамещение. Важным приоритетом для отечественной промышленности является освоение новых внешних рынков сбыта и наращивание экспортного потенциала.
"Создание высокотехнологичной, конкурентоспособной на мировом рынке продукции невозможно без применения прорывных технологий, нового энергосберегающего оборудования, современных методов управления и привлечения инвестиций", - подчеркнул глава правительства.
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24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас вручил сегодня награды победителям конкурса на соискание премии правительства за достижения в...
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