Румас вручил премии правительства за достижения в области качества

Источник материала: БелТА

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас вручил сегодня награды победителям конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества в 2018 году, передает корреспондент БЕЛТА.

"Премия правительства Беларуси за достижения в области качества - это самая высокая национальная награда, которая вручается лучшим организациям нашей страны, достигшим значительных результатов в области качества продукции и услуг, внедрившим современные методы менеджмента и инновационные технологии", - отметил Сергей Румас.

По его словам, экономическая политика государства сосредоточена на эффективности и качестве, что находит отражение в росте показателей, характеризующих производительность труда, рентабельность, долю инвестиций в основной капитал, удельный вес экспорта, импортозамещение. Важным приоритетом для отечественной промышленности является освоение новых внешних рынков сбыта и наращивание экспортного потенциала.

"Создание высокотехнологичной, конкурентоспособной на мировом рынке продукции невозможно без применения прорывных технологий, нового энергосберегающего оборудования, современных методов управления и привлечения инвестиций", - подчеркнул глава правительства.

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