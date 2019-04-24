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Минлесхоз: Спецлесхохзу запрещается устанавливать новые и менять вид существующих крестов в Куропатах
25.04.2019 13:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Никаких согласований и разрешений для «благоустройства», которое проводилось в Куропатах с 4 апреля, не требовалось. При этом в урочище разрешается проведение работ по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, проведение археологических исследований, санитарная рубка деревьев и кустарников. Но собственнику территории — Боровлянскому спецлесхозу — запрещено устанавливать новые и изменять внешний вид существующих крестов. Об этом говорится в ответах министерства культуры и министерства лесного хозяйства, которые депутат Анна Канопацкая получила на свои запросы.
В министерстве культуры ответили, что полномочия по проведению мероприятий по охране историко-культурного наследия и осуществлению контроля в области охраны историко-культурного наследия на соответствующей территории возложены на исполнительные комитеты районного и областного уровней. В ведомстве обращают внимание, что обязанность по сохранению историко-культурного наследия (урочища Куропаты) возложена на собственника — Боровлянский спецлесхоз. Действия на рассматриваемой территории могут выполняться собственником «с учетом обязанностей, возложенных на него законодательством».
«Работы проводимые в рамках требований режимов содержания и использования зон охраны, установленных проектом зон охраны „Место гибели жертв политических репрессий в урочище Куропаты“, утвержденным постановлением Минкультуры от 01.12.2014 № 70, могут выполняться без разрешения и согласования проекта Минкультуры», — говорится в ответе. Проведение работ по благоустройству на территории и в охранных зонах разрешается.
В Минкульте отмечают: работы по устройству ограждения в урочище Куропаты не относятся к ремонтно-реставрационным. Согласование проведения работ по благоустройству с Минкультом не требуется.
Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа депутату прислал примерно такой же ответ. В нем говорится, что в урочище Куропаты разрешается проведение работ по благоустройству территории, по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, проведение археологических исследований, санитарная рубка деревьев и кустарников.
«Вместе с тем, согласно Охранному обязательству от 14 ноября 2018 года, выданному Боровлянскому спецлесхохзу, запрещается установка новых и изменение внешнего вида существующих крестов», — говорится в ответе министра лесного хозяйства.
В министерстве также упоминают, что в ходе проведения «Большого разговора с президентом» главой государства было обращено внимание на необходимость наведения порядка на данной территории. Соответствующее поручения было дано всем заинтересованным ведомствам.
«В целях реализации данного поручения предусматривается продолжение работ по благоустройству, которые проводятся в соответствии с постановлением Сомина от 17 сентября 2018 года. Одним из элементов работ по благоустройству является установление границы мест захоронения, которая обозначается на местности посредством ограждения. Данная работа была выполнена Боровлянским спецлесхозом», — отмечают в министерстве.
Там также добавляют, что, согласно Кодексу о культуре, предусмотрено получение разрешений требуется только на выполнение научно-исследовательских и проектных работ на территории историко-культурных ценностей.
Что произошло в Куропатах
Утром 4 апреля сотрудники Боровлянского лесхоза начали сносить и вывозить кресты в Куропатах. Это 70 крестов, которые Дмитрий Дашкевич установил летом вместе с другими активистами вдоль кромки леса.
Некоторых приехавших в Куропаты политиков и активистов — Павла Северинца, Дмитрия Дашкевича, Филиппа Шаврова, Дениса Урбановича, Нину Багинскую — задержал ОМОН. Всего были задержаны
Минлесхоз
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13 апреля в Куропатах прошел
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Минлесхоз: Спецлесхохзу запрещается устанавливать новые и менять вид существующих крестов в Куропатах
В урочище разрешается проведение работ по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, проведение археологических исследований, санитарная рубка...
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