Минлесхоз: Спецлесхохзу запрещается устанавливать новые и менять вид существующих крестов в Куропатах

Источник материала: Tut.by

Никаких согласований и разрешений для «благоустройства», которое проводилось в Куропатах с 4 апреля, не требовалось. При этом в урочище разрешается проведение работ по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, проведение археологических исследований, санитарная рубка деревьев и кустарников. Но собственнику территории — Боровлянскому спецлесхозу — запрещено устанавливать новые и изменять внешний вид существующих крестов. Об этом говорится в ответах министерства культуры и министерства лесного хозяйства, которые депутат Анна Канопацкая получила на свои запросы.





В министерстве культуры ответили, что полномочия по проведению мероприятий по охране историко-культурного наследия и осуществлению контроля в области охраны историко-культурного наследия на соответствующей территории возложены на исполнительные комитеты районного и областного уровней. В ведомстве обращают внимание, что обязанность по сохранению историко-культурного наследия (урочища Куропаты) возложена на собственника — Боровлянский спецлесхоз. Действия на рассматриваемой территории могут выполняться собственником «с учетом обязанностей, возложенных на него законодательством».

«Работы проводимые в рамках требований режимов содержания и использования зон охраны, установленных проектом зон охраны „Место гибели жертв политических репрессий в урочище Куропаты“, утвержденным постановлением Минкультуры от 01.12.2014 № 70, могут выполняться без разрешения и согласования проекта Минкультуры», — говорится в ответе. Проведение работ по благоустройству на территории и в охранных зонах разрешается.

В Минкульте отмечают: работы по устройству ограждения в урочище Куропаты не относятся к ремонтно-реставрационным. Согласование проведения работ по благоустройству с Минкультом не требуется.

Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа депутату прислал примерно такой же ответ. В нем говорится, что в урочище Куропаты разрешается проведение работ по благоустройству территории, по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, проведение археологических исследований, санитарная рубка деревьев и кустарников.

«Вместе с тем, согласно Охранному обязательству от 14 ноября 2018 года, выданному Боровлянскому спецлесхохзу, запрещается установка новых и изменение внешнего вида существующих крестов», — говорится в ответе министра лесного хозяйства.

В министерстве также упоминают, что в ходе проведения «Большого разговора с президентом» главой государства было обращено внимание на необходимость наведения порядка на данной территории. Соответствующее поручения было дано всем заинтересованным ведомствам.

«В целях реализации данного поручения предусматривается продолжение работ по благоустройству, которые проводятся в соответствии с постановлением Сомина от 17 сентября 2018 года. Одним из элементов работ по благоустройству является установление границы мест захоронения, которая обозначается на местности посредством ограждения. Данная работа была выполнена Боровлянским спецлесхозом», — отмечают в министерстве.

Там также добавляют, что, согласно Кодексу о культуре, предусмотрено получение разрешений требуется только на выполнение научно-исследовательских и проектных работ на территории историко-культурных ценностей.

Что произошло в Куропатах

Утром 4 апреля сотрудники Боровлянского лесхоза начали сносить и вывозить кресты в Куропатах. Это 70 крестов, которые Дмитрий Дашкевич установил летом вместе с другими активистами вдоль кромки леса.

Некоторых приехавших в Куропаты политиков и активистов — Павла Северинца, Дмитрия Дашкевича, Филиппа Шаврова, Дениса Урбановича, Нину Багинскую — задержал ОМОН. Всего были задержаны 15 человек . Вечером их отпустили. В тот же день в урочище около 200 человек прошли крестным ходом и помолились в память о жертвах сталинских репрессий.

Минлесхоз заявил , что в Куропатах его сотрудники действовали в рамках законодательства. «Все документы есть и согласованы со всеми заинтересованными сторонами, мы действуем в рамках законодательства. Идет второй этап благоустройства территории лесного фонда, — сказала 5 апреля Анастасия Докучаева, пресс-секретарь ведомства. Минкульт позже заявил , что собственником историко-культурной ценности является Боровлянский лесхоз и работы на территории Куропат могут выполняться без разрешения Минкультуры.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила , что президент еще во время «Большого разговора» 1 марта поручил соответствующим ведомствам навести порядок в Куропатах. По словам Эйсмонт, все должно быть сделано «согласно нашим обычаям, религиозным традициям, согласно плану».

С критикой власти выступили в православной и католической церквях. Глава костела в Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич сперва призвал срочно остановить снос крестов в Куропатах, заявив, что эти действия властей вызывают, «мягко говоря, недоумение». Затем он призвал во время богослужений Крестного пути во всех храмах Беларуси молиться об искуплении за все унижения Святого Креста, совершенные на нашей земле.

Пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин у себя в блоге написал , что поддерживает президента в том, что нужно навести порядок в Куропатах: «Но вот методы местных держиморд и Пришибеевых — не поддерживаю».

Оппозиционеры и депутаты, в том числе сторонники власти, осудили снос крестов в Куропатах. Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич заявила , что действия властей 4 апреля в Куропатах станут «отсчетным моментом нашей истории». Чтить память жертв сталинизма белорусскую власть призвал и глава МИД Польши Яцек Чапутович.

13 апреля в Куропатах прошел субботник по благоустройству территории: более сотни добровольцев, представителей БРСМ, «Белой Руси», профсоюзов страны, ветеранских и других организаций вышли убрать территорию от мусора, спиленных веток и деревьев. Но, кроме деревьев, после субботника из урочища пропали и железные кресты, стоявшие вдоль кольцевой. Сделали это рано утром, еще до приезда журналистов и рабочих, которые на месте крестов высадили деревья. Лесхоз, район, область и город заявили , что не отвечают за участок в Куропатах, где были железные кресты.