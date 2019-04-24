Благодаря резервам. БНК частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов

Источник материала: Tut.by

С 25 апреля белорусская сторона частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов. Об этом TUT.BY сообщили в «Белорусской нефтяной компании».

Несмотря на вынужденное снижение загрузки производственных мощностей «Нафтана» и «Мозырского НПЗ» по причине поставки из России на белорусские нефтеперерабатывающие заводы нефти сорта Urals с повышенным содержанием хлорида, в настоящее время в Беларуси сформированы достаточные резервы светлых нефтепродуктов, обеспечивающие потребность внутреннего рынка.

Это позволило БНК частично осуществить экспорт светлых нефтепродуктов (автомобильные бензины, дизельное и реактивное топливо) в максимально возможных в действующих условиях объемах.

«Сегодня начались отгрузки светлых нефтепродуктов в Украину в объемах, пропорциональных обязательствам, сформированным действующими контрактами. Всего в адрес украинских покупателей „Белорусская нефтяная компания“ поставит 32 000 тонн дизельного топлива и 10 000 тонн бензинов. Указанные объемы будут отгружены в ближайшие 3−4 дня», — рассказали в компании, отметив, что БНК продолжает работать в условиях форс-мажорных обстоятельств.

Кроме этого, частично будут осуществлены поставки светлых нефтепродуктов в адрес польских партнеров.

Напомним, 23 апреля БНК сообщила о приостановке экспорта светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. Это связано с поставками на белорусские НПЗ некачественной российской нефти. Потери подсчитываются.