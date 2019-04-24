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"Белнефтехим" оценивает потери от приостановки экспорта нефтепродуктов в сумме около $100 млн

25.04.2019 14:23 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

"Белнефтехим" оценивает потери от приостановки экспорта нефтепродуктов в сумме около 0 млн
Владимир Сизов. Фото из архива

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белнефтехим" оценивает потери от недополученной выручки от экспорта нефтепродуктов из-за некачественной российской нефтив сумме около $100 млн, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, передает корреспондент БЕЛТА.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белнефтехим" оценивает потери от недополученной выручки от экспорта нефтепродуктов из-за некачественной российской нефтив сумме...
 
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