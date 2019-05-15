Минсельхозпрод: в стабфондах и сельхозорганизациях есть запасы репчатого лука

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15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запасы репчатого лука имеются в стабилизационных фондах и сельскохозяйственных организациях, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяна Карбанович, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2018 году в хозяйствах всех категорий (включая население) производство репчатого лука составило 215,7 тыс. т, из них в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах - 41,3 тыс. т. Для обеспечения населения этой продукцией в стабилизационные фонды на межсезонный период 2018/2019 годов заложено 11,7 тыс. т (100% к заданию и 93,6% к уровню 2017/2018 годов). Помимо стабфондов лук хранится в сельхозорганизациях (в специализированных хранилищах). "По информации МАРТ на начало мая, в стабфондах оставалось около 1 тыс. т лука. А в сельхозорганизациях на первые числа мая было около 100 т лука", - сказала Татьяна Карбанович.

Репчатый лук из сельхозорганизаций в торговые сети и прочим покупателям поставляется преимущественно по прямым договорам. Минсельхозпрод ежегодно информирует все заинтересованные структуры о необходимости заключения договоров на выращивание и поставку этой продукции. "Мы всегда рекомендуем всем структурам своевременно заключать договоры, чтобы наши сельхозорганизации могли гарантированно знать, что их продукция востребована и будет выкуплена. Это будет стимулировать увеличение производства в дальнейшем", - отметила заместитель начальника главного управления растениеводства.

Репчатый лук в Беларуси в промышленных масштабах выращивается более полутора десятков лет. Освоены современные технологии его выращивания из семян в однолетней культуре. "Ежегодно около 40-60 тыс. т репчатого лука выращивается в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах именно по таким технологиям. Это основа для закладки в стабилизационные фонды. Полностью обеспечиваются потребности промышленной переработки. Из этих объемов репчатый лук реализуется на ярмарках, рынках, формируются экспортные поставки. В прошлом году было реализовано около 10 тыс. т репчатого лука на экспорт. Таким образом, эти технологии позволяют гарантированно иметь определенные объемы производства лука и обеспечивать государственные нужды", - заявила Татьяна Карбанович.

В хозяйствах населения репчатый лук выращивается в основном из лука-севка. "По предварительной оценке, рынок потребления лука-севка населением Беларуси составляет 2,4-2,8 тыс. т. У нас в стране его производство осуществляется в сельхозорганизациях и фермерских организациях в незначительном количестве - около 200 т. Через систему "МинскСортСемОвощ" ежегодно ввозится в страну для реализации населению около 750 т лука-севка. Остальные объемы - примерно 1,8 тыс. т - ввозятся и реализуются торговыми структурами самостоятельно, чтобы эта продукция была на прилавках. Рынок диктует цену на товар, и в этом вопросе ключевым является насыщение рынка продукцией. Торговым структурам необходимо в первую очередь осуществлять мониторинг рынка, оценивать наличие продукции и своевременно заключать договоры", - подчеркнула представитель Минсельхозпрода.-0-