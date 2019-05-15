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Министр Новак оценил ущерб от загрязнения «Дружбы» до 100 млн долларов. И это не Беларуси, в целом
15.05.2019 17:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Общий ущерб от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», по личной оценке министра энергетики России Александра Новака, может составить не более 100 млн долларов.
«По моим экспертным оценкам, но они не посчитаны, можно сказать, что общая ситуация, которая потребует каких-то компенсаций, она может быть меньше 100 млн долларов точно. Но будем считать более конкретно. По факту. Здесь во многом это от коммерческих переговоров [зависит]», — сказал Новак журналистам в среду, 15 мая (цитата по
Ранее Александр Лукашенко оценивал ущерб только одной Беларуси от поставки некачественной нефти в сотни миллионов долларов. Новак не согласился с таким выводами. «Это не миллиарды долларов, и даже не сотни миллионов долларов… И это не Беларуси, в целом», — пояснил он.
По словам Новака, пока конкретной оценки ущерба, которые понесли европейские страны, Украина и Беларусь от загрязнения нефти еще нет. «Общей оценки еще нет, потому что еще продолжается работа, связанная с восстановлением работы всей трубопроводной системы. И во многом это зависит, в том числе от коммерческих взаимоотношений между продавцами, нефтетрейдерами, покупателями. От того, на каких условиях, условно, реализовывалась нефть, в которой содержание хлорорганических веществ было выше нормативного значения. Поэтому я думаю, что это в ближайшее время будет проанализировано, посчитано. Для начала нужно до конца довести работу по восстановлению нормального функционирования трубопроводной системы», — отметил он.
Александр Новак также сказал, что нефть из трубопровода «Дружба», загрязненная хлорорганическими соединениями, может быть продана на рынке с дисконтом, сообщает
«Допустим, танкер с нефтью, которая с более высоким содержанием, чем нормативное, хлорорганических веществ, эта нефть может быть продана с дисконтном. Здесь дисконт может быть несколько долларов, условно», — отметил он. «Какая-то часть нефти, которая не будет продана, будет доводиться, чтобы обеспечить нормативное содержание хлорорганических веществ, и она может быть использована в течение определённого времени, и вообще это по сути дела никакого ущерба», — добавил министр.
Что касается вопросов приостановки поставок нефти в определенное время, то график поставок и транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» может быть восстановлен до конца года. «Это тоже не ущерб, это тоже компенсируется», — отметил Новак.
Завтра, 16 мая в Москве пройдет рабочая встреча вице-премьеров России и Беларуси Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко. Будут обсуждаться итоги работы по восстановлению работоспособности нефтепровода «Дружба». Ключевыми вопросами является проблема поставки кондиционной нефти в Беларусь и восстановление ее транзита в Европу. Если Мозырский ГПЗ наращивает объем переработки, то «Нафтан» до сих пор
Власти Беларуси также хотят решить вопросы о судьбе более 1 млн тонн загрязненной нефти, которая находится в трубопроводах на территории Беларуси, и взыскать с РФ ущерб за поставки некачественной нефти.
Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим»
11 мая Александр Лукашенко сказал, что при подсчете ущерба будут учитываться несколько составляющих. По его словам, «за неделю даже трубу, по которой прокачивается нефть, на 4−5 мм, как говорят специалисты, съедает».
— Это огромный ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводах (это же насосы на самих станциях и все прочее) и на НПЗ, —
Ущерб Беларуси от проблем с качеством российской нефти может составить от 271,3 млн долларов до 435,3 млн долларов,
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Ранее Александр Лукашенко оценивал ущерб только одной Беларуси от поставки некачественной нефти в сотни миллионов долларов. По словам Новака, пока конкретной...
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