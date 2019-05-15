Министр Новак оценил ущерб от загрязнения «Дружбы» до 100 млн долларов. И это не Беларуси, в целом

Источник материала: Tut.by

Общий ущерб от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», по личной оценке министра энергетики России Александра Новака, может составить не более 100 млн долларов.



Министр энергетики РФ Александр Новак. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«По моим экспертным оценкам, но они не посчитаны, можно сказать, что общая ситуация, которая потребует каких-то компенсаций, она может быть меньше 100 млн долларов точно. Но будем считать более конкретно. По факту. Здесь во многом это от коммерческих переговоров [зависит]», — сказал Новак журналистам в среду, 15 мая (цитата по ТАСС ).

Ранее Александр Лукашенко оценивал ущерб только одной Беларуси от поставки некачественной нефти в сотни миллионов долларов. Новак не согласился с таким выводами. «Это не миллиарды долларов, и даже не сотни миллионов долларов… И это не Беларуси, в целом», — пояснил он.

По словам Новака, пока конкретной оценки ущерба, которые понесли европейские страны, Украина и Беларусь от загрязнения нефти еще нет. «Общей оценки еще нет, потому что еще продолжается работа, связанная с восстановлением работы всей трубопроводной системы. И во многом это зависит, в том числе от коммерческих взаимоотношений между продавцами, нефтетрейдерами, покупателями. От того, на каких условиях, условно, реализовывалась нефть, в которой содержание хлорорганических веществ было выше нормативного значения. Поэтому я думаю, что это в ближайшее время будет проанализировано, посчитано. Для начала нужно до конца довести работу по восстановлению нормального функционирования трубопроводной системы», — отметил он.

Александр Новак также сказал, что нефть из трубопровода «Дружба», загрязненная хлорорганическими соединениями, может быть продана на рынке с дисконтом, сообщает interfax.by .

«Допустим, танкер с нефтью, которая с более высоким содержанием, чем нормативное, хлорорганических веществ, эта нефть может быть продана с дисконтном. Здесь дисконт может быть несколько долларов, условно», — отметил он. «Какая-то часть нефти, которая не будет продана, будет доводиться, чтобы обеспечить нормативное содержание хлорорганических веществ, и она может быть использована в течение определённого времени, и вообще это по сути дела никакого ущерба», — добавил министр.

Что касается вопросов приостановки поставок нефти в определенное время, то график поставок и транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» может быть восстановлен до конца года. «Это тоже не ущерб, это тоже компенсируется», — отметил Новак.

Завтра, 16 мая в Москве пройдет рабочая встреча вице-премьеров России и Беларуси Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко. Будут обсуждаться итоги работы по восстановлению работоспособности нефтепровода «Дружба». Ключевыми вопросами является проблема поставки кондиционной нефти в Беларусь и восстановление ее транзита в Европу. Если Мозырский ГПЗ наращивает объем переработки, то «Нафтан» до сих пор работает на сниженной загрузке.

Власти Беларуси также хотят решить вопросы о судьбе более 1 млн тонн загрязненной нефти, которая находится в трубопроводах на территории Беларуси, и взыскать с РФ ущерб за поставки некачественной нефти.

Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о «резком ухудшении» качества нефти российского сорта Urals, поступавшего транзитом в участок магистрального нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба». По разным оценкам, было прокачано от 3 до 5 млн тонн «грязной» нефти. Чистая нефть стала поступать в Беларусь 2 мая .

11 мая Александр Лукашенко сказал, что при подсчете ущерба будут учитываться несколько составляющих. По его словам, «за неделю даже трубу, по которой прокачивается нефть, на 4−5 мм, как говорят специалисты, съедает».

— Это огромный ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводах (это же насосы на самих станциях и все прочее) и на НПЗ, — прокомментировал глава государства. — И это огромный ущерб, который был нанесен стране. Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит — мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов. Журналисты часто эту сумму называют, они недалеко от истины.

Ущерб Беларуси от проблем с качеством российской нефти может составить от 271,3 млн долларов до 435,3 млн долларов, подсчитали «Ведомости» исходя из имеющихся данных.

«Транснефть» ответила Лукашенко: труба не могла пострадать из-за перекачки некачественной нефти