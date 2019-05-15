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Цена на лот выросла в 40 тысяч раз. Заброшенный замок под Заславлем продали с девятой попытки больше чем за миллион рублей

16.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Цена на лот выросла в 40 тысяч раз. Заброшенный замок под Заславлем продали с девятой попытки больше чем за миллион рублей
Источник фото: Минский областной центр инвестиций и приватизации

Замок находится в собственности Заславского горисполкома и включает в себя водонапорную башню, котельную, трансформаторную подстанцию, гостиничный комплекс с подвалом и мансардным этажом, административное здание с подвалом и мансардным этажом и 9 нежилых зданий с подвалами.

Впервые объект с платой за право заключение договора аренды был выставлен на аукцион в июле 2017 года за 3,5 миллиона рублей. Однако желающих его приобрести не нашлось.

Последний 8-й аукцион должен был пройти в ноябре 2018 года, но и он не состоялся ввиду отсутствия заявителей. Тогда объект, опять-таки с платой за право заключения договора аренды, предлагался уже за 1,6 миллиона рублей.

В 9-й раз заброшенный замок выставили на аукционные торги всего за 25,5 тысячи рублей, то есть за одну базовую величину, без включения в цену лота платы за право заключения договора аренды.

Это заинтересовало потенциальных инвесторов. Приобрести объект пожелали 9 заявителей, но на сам аукцион зарегистрировались только 6.

Шаг аукциона составил 15% от предыдущей цены. Торги завершились на 76-м шаге и длились 10,5 минут.

Лот продан с молотка за 1 миллион 046 тысяч 106 рублей 85 копеек, или 499 тысяч 812 долларов США по курсу Нацбанка на 16 мая. Победителем стало общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Беларуси.

По условиям аукциона земельный участок для обслуживания зданий и сооружений гостиничного комплекса будет предоставлен в аренду на 30 лет.

Победителю аукциона предоставлена возможность изменить функциональный состав объекта строительства по сравнению с ранее запроектированным. Также разрешается поменять целевое назначение для дальнейшего строительства многофункционального комплекса, включающего лечебную, рекреационную, восстановительную и оздоровительную функции.

По условиям аукциона победитель в течение 2-х месяцевс даты заключения договора купли-продажи объекта должен заключить с Минским облисполкомом инвестиционный договор в редакции Минского облисполкома и прописать в нем сроки разработки проектной документации, начала и окончания строительства объекта и другие условия.

Объект должен быть сдан в эксплуатацию до конца 2024 года. В противном случае к победителю будут применены штрафные санкции. Ему придется вносить плату за право заключения договора аренды земельного участка в трехкратном размере.

Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня прошел аукцион по продаже заброшенного замка под Заславлем. Объект был выставлен на торги в 9-й раз всего за одну базовую величину. За лот боролись 6...
 
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