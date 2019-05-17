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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (13-19 мая 2019 года)

18.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен на квартиры в Минске снизился на едва различимые 0,1% и составил 1342 $/м2. До этого момента динамика цен оставалась нулевой на протяжении трех недель. К слову, цены на квартиры остались на том же уровне в четырёх областных центрах из пяти. А вот средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1250 $/м2. Это максимальный уровень цен с начала февраля.

Кстати, апрель оказался самым результативный месяцем в 2019 году. На фоне высокого спроса цены реальных сделок выросли почти на 1%. Продажи квартир выросли по сравнению с мартом на 18,7%. Если в первые 3 месяца 2019 года спрос был ощутимо слабее прошлогодних показателей, то «отставание» от апреля 2018 года составило 4%. И вообще -- покупательская активность в апреле была самой высокой за последние 12 месяцев.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (13-19 мая 2019 года)

Технологии

В Минске прошла Международная научно-практическая конференция, на которой обсуждали внедрение BIM-технологий и то, как они могут повлиять на стоимость строительства. Министерство архитектуры и строительства рассказало о том, почему мы строим дорого и далеки от мировых технологий, а также признало, что для того, «чтобы уменьшить стоимость строительства, нужен другой подход».

Жилищная политика

Анна Канопацкая в большом интервью Realt.by рассказала о застройке Минска, реституции и частной собственности. Она говорит, что полностью против льготного жилья, и считает, что лучше пусть люди имеют возможность на него сами заработать.

Строительство

Почему-то белорусы строят хорошо и красиво только за рубежом. Вот обидно даже. Там сразу появляются и школы, и сады, и детские площадки, а у нас всего этого приходится ждать по несколько лет. Однако и на экспорт работать не так просто. Мы поговорили с министерством об этом. Вот, кстати, свежий пример того, что у нас с инфраструктурой проблемы. Жители Дражни возмущены проектом «Минскградо» и предлагают проектировщикам «сначала построить в районе детский сад, школу и поликлинику».

УКС Мингорисполкома в это время предлагает квартиры с машиноместами в ЖК «Лазурит» на пр. Победителей. Цена кв. м «однушек» — от 2.973 рублей. А Dana Holdings опубликовала таймер с обратным отсчетом до ввода дома в эксплуатацию. То есть получается, что дом «Сидней Люкс» в комплексе «Минск Мир» собираются сдать с точностью до секунды.

Мы наконец получили официальный ответ УКС Советкого района о причинах разрушения новостройки на Широкой. Правда, прямых ответов о реальных причинах так и нет. Но ясно одно: «Какое-то время стройплощадка дома по ул. Широкой была без охраны и рабочих». Хорошо хотя бы, что все дома, похожие на дом по ул. Широкой, будут обследованы.

Земля

7 июня с молотка разыграют 31 участок вблизи МКАД. Мы посмотрели на самые дешевые наделы, стартовые цены на которые не превышают 10 тыс. рублей. А вот хорошие участки у воды уже разыграли. Итоги можно почитать тут.

Туризм и отдых

Мы начали публиковать тексты о Браславском районе. Мы в начале мая съездили туда в командировку и привезли много интересного. Например, хутор «Ёдишки», который московский бизнесмен Андрей Абрамов с семьей приобрел в Браславском районе, превратился в уютное и самодостаточное место отдыха многих горожан. Они приезжают сюда, чтобы получить положительные эмоции — пожить на семейной ферме, познакомиться с ведением хозяйства, сельским бытом и насладиться вкусом натуральных деревенских продуктов.

А еще мы посмотрели на владения Национального парка "Браславские озера". Там много туристических баз и мест для активного отдыха. Полный репортаж здесь.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (13-19 мая 2019 года)

Коммерческая недвижимость

В районе Немиги на этой неделе было два знаковых открытия. Это обновленная «Белкнига» (бывший магазин "Светоч", в котором теперь можно пить кофе, сидеть на диванчиках и читать книги) и переделанный компанией «Санта» магазин «Рублёвский» в здании "Центра моды".

Участок Демчука в историческом центре Минска продали на электронных торгах за 4,5 миллиона рублей. Повезло и Заброшенному замку под Заславлем, который продали с девятой попытки больше чем за миллион рублей. А вот Завод им. Кирова не продали. Потенциальные покупатели уже есть, но они, похоже, ждут большего снижения цены.

Тем временем, Лукашенко поручил открыть в Беларуси Национальный выставочный центр к 2021 году. А оптимальной для этого площадкой называют территорию возле ТРЦ «Экспобел», а значит и рядом с Курапатами...

Риэлтерский бизнес

Беларусь, согласно международному рейтингу JLL, занимает последнее место в Европе по степени прозрачности рынка недвижимости. Эксперты говорят, что изменить это могут только технологии, что переход на «цифру» сократит серые схемы в недвижимости.

Жилье и инфраструктура

В лесу возле Уручья мы нашли «спрятанные» три новостройки, где квартиры стоят от $ 1000 за «квадрат». Это жилой комплекс «Боровая-2007», который строился для сотрудников уголовно-исполнительной системы и аппарата МВД. Место там живописное...

А еще нам удалось найти квартиру со странной пристройкой. Теперь в Первомайском районе.

ЖКХ

В отдельных районах Минска перенесли сроки отключения горячей воды. Посмотрите, нет ли там вашего адреса.

Офтоп

Президент считает, что цементный завод под Гродно продавать еще рано и лучше попробовать его реанимировать...

В центре города, за домом ЖК «Троицкий» произошел пожар. Горело историческое здание по улице архитектора Заборского. В этом доме как раз велись работы по реконструкции.

Редакция Realt.by

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Доброе утро! После больших выходных на этой неделе все долго раскачивались, но тем не менее произошло много интересного.
 
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