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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (13-19 мая 2019 года)
18.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Индекс цен на квартиры в Минске
Кстати, апрель оказался самым результативный месяцем в 2019 году. На фоне высокого спроса
Технологии
В Минске прошла Международная научно-практическая конференция, на которой обсуждали внедрение BIM-технологий и то, как они могут повлиять на стоимость строительства. Министерство архитектуры и строительства рассказало о том,
Жилищная политика
Анна Канопацкая в большом интервью Realt.by
Строительство
Почему-то белорусы строят хорошо и красиво только за рубежом. Вот обидно даже. Там сразу появляются и школы, и сады, и детские площадки, а у нас всего этого приходится ждать по несколько лет. Однако и на экспорт работать не так просто. Мы
УКС Мингорисполкома в это время
Мы наконец
Земля
7 июня с молотка разыграют 31 участок вблизи МКАД. Мы
Туризм и отдых
Мы начали публиковать тексты о Браславском районе. Мы в начале мая съездили туда в командировку и привезли много интересного. Например,
А еще мы посмотрели на владения Национального парка "Браславские озера". Там много туристических баз и мест для активного отдыха. Полный репортаж
Коммерческая недвижимость
В районе Немиги на этой неделе было два знаковых открытия. Это обновленная «Белкнига» (бывший магазин "Светоч", в котором теперь
Участок Демчука в историческом центре Минска
Тем временем, Лукашенко
Риэлтерский бизнес
Беларусь, согласно международному рейтингу JLL, занимает последнее место в Европе по степени прозрачности рынка недвижимости. Эксперты
Жилье и инфраструктура
В лесу возле Уручья мы
А еще нам удалось найти квартиру
ЖКХ
В отдельных районах Минска
Офтоп
Президент
В центре города, за домом ЖК «Троицкий» произошел пожар.
Редакция Realt.by
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Доброе утро! После больших выходных на этой неделе все долго раскачивались, но тем не менее произошло много интересного.
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