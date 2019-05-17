Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (13-19 мая 2019 года)

Технологии

В Минске прошла Международная научно-практическая конференция, на которой обсуждали внедрение BIM-технологий и то, как они могут повлиять на стоимость строительства. Министерство архитектуры и строительства рассказало о том, почему мы строим дорого и далеки от мировых технологий, а также признало, что для того, «чтобы уменьшить стоимость строительства, нужен другой подход».

Жилищная политика

Анна Канопацкая в большом интервью Realt.by рассказала о застройке Минска, реституции и частной собственности. Она говорит, что полностью против льготного жилья, и считает, что лучше пусть люди имеют возможность на него сами заработать.

Строительство

Почему-то белорусы строят хорошо и красиво только за рубежом. Вот обидно даже. Там сразу появляются и школы, и сады, и детские площадки, а у нас всего этого приходится ждать по несколько лет. Однако и на экспорт работать не так просто. Мы поговорили с министерством об этом. Вот, кстати, свежий пример того, что у нас с инфраструктурой проблемы. Жители Дражни возмущены проектом «Минскградо» и предлагают проектировщикам «сначала построить в районе детский сад, школу и поликлинику».

УКС Мингорисполкома в это время предлагает квартиры с машиноместами в ЖК «Лазурит» на пр. Победителей. Цена кв. м «однушек» — от 2.973 рублей. А Dana Holdings опубликовала таймер с обратным отсчетом до ввода дома в эксплуатацию. То есть получается, что дом «Сидней Люкс» в комплексе «Минск Мир» собираются сдать с точностью до секунды .

Мы наконец получили официальный ответ УКС Советкого района о причинах разрушения новостройки на Широкой. Правда, прямых ответов о реальных причинах так и нет. Но ясно одно: «Какое-то время стройплощадка дома по ул. Широкой была без охраны и рабочих». Хорошо хотя бы, что все дома, похожие на дом по ул. Широкой, будут обследованы .

Земля

7 июня с молотка разыграют 31 участок вблизи МКАД. Мы посмотрели на самые дешевые наделы , стартовые цены на которые не превышают 10 тыс. рублей. А вот хорошие участки у воды уже разыграли. Итоги можно почитать тут.

Туризм и отдых

Мы начали публиковать тексты о Браславском районе. Мы в начале мая съездили туда в командировку и привезли много интересного. Например, хутор «Ёдишки» , который московский бизнесмен Андрей Абрамов с семьей приобрел в Браславском районе, превратился в уютное и самодостаточное место отдыха многих горожан. Они приезжают сюда, чтобы получить положительные эмоции — пожить на семейной ферме, познакомиться с ведением хозяйства, сельским бытом и насладиться вкусом натуральных деревенских продуктов.