Гендиректор Geely похвастался новым электромобилем: Объем предзаказов и цена впечатляют

Источник материала: Tut.by

Вслед за евразийским рынком автомобили Geely белорусского производства имеют перспективы в ЕС, заявил гендиректор Geely International Corporation Нань Шэнлян в интервью программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» .



Фото: Павел Мурашко

«Белорусско-китайская команда много вкладывает сил в этот завод. Я доволен, я вижу результат. У нас самые серьезные планы на это предприятие. Спустя полтора года работы с уверенностью скажу: белорусы делают автомобили не хуже, чем китайские специалисты. Это мировой стандарт», — заявил гендиректор компании.

Нань Шэнлян рассказал, что минимум 10 раз в году бывает в Беларуси и лично тестировал всю линейку выпускаемых здесь авто.

«У Беларуси особое место в нашей стратегии. В первую очередь — это Шелковый путь, мы на это делаем ставку. Ваша страна принимает самое активное участие в развитии проекта — это первое. К вашему правительству большое уважение и доверие — это второе. У нас общие цели — это третье. По-моему, это и есть составляющие успеха», — заявил гендиректор Geely.

Рассказывая о стратегии развития продаж, топ-менеджер отметил, что для начала следует «укрепить ежедневную работу белорусского завода», наращивать объемы производства. Но приоритет, признал он, не столько местный рынок, а рынок ЕАЭС. «Потом готовы выйти и на Европу», — заверил Нань Шэнлян.

Он рассказал, что пока в Борисове выпускают всего 3 модели — предприятие ограничено в мощностях и пока о расширении линейки не говорят, но есть вероятность, что мощности придется наращивать. В Китае у предприятия 12 заводов и каждый выпускает одну модель. Гендиректор Geely рассказал, что в Китае, в частности, начат выпуск электромобиля Geometry. «Мы не ожидали такого количества предзаказов. Пробег после полной зарядки такой машины — 400 километров. А при полной комплектации — и все 500. Интересна и цена авто — около 30 тысяч долларов. Кто знает, может, скоро он появится в Беларуси», — заявил Нань Шэнлян, пообещав изучить спрос на рынке ЕАЭС.

Напомним, серийное производство автомобилей на борисовском заводе началось 1 июля прошлого года. За второе полугодие около 5 тысяч машин продали в Россию, еще — более 3,5 тысячи купили белорусы. Это четвертое место по объему продаж на белорусском рынке. В 2019 году объемы производства планируется удвоить.