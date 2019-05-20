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Спикер парламента Кыргызстана: Нахождение Бакиева в Беларуси тормозит развитие наших отношений

20.05.2019 22:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предоставление беглому экс-президенту Бакиеву белорусского гражданства, а также благоприятных условий для пребывания в Беларуси тормозят развитие отношений между странами. Об этом заявил спикер парламента Кыргызстана Дастанбек Джумабеков на встрече с председателем белорусской Палаты представителей Владимиром Андрейченко.


Фото: kenesh.kg

Как сообщает пресс-служба парламента Кыргызской Республики, Джумабеков выразил озабоченность появляющейся в СМИ информацией о том, что Курманбеку Бакиеву и его окружению предоставлены благоприятные условия для пребывания в Беларуси, они имеют гражданство РБ и участвуют в публичных мероприятиях.

Парламентарий подчеркнул, что «эти моменты, в свою очередь, приводят к сдержанности и некоторому замедлению двусторонних отношений».

Вместе с тем Джумабеков отметил, что «киргизская сторона рассчитывает, что белорусской стороной будут предприняты все необходимые меры в соответствии с запросами киргизской стороны согласно Кишиневской конвенции „О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам“ от 7 октября 2002 года».

Джумабеков подчеркнул, что Кыргызстан придает особое значение дальнейшему развитию дружественных отношений с Беларусью на основе взаимного доверия и уважения интересов друг друга.

Напомним, Курманбек Бакиев был свергнут в ходе революции в Кыргызстане в апреле 2010 года. В результате столкновений протестующих и охраны Дома правительства, по официальным данным, жертвами стали 82 человека, более 300 пострадали. После столкновений власть в стране перешла к оппозиции, а Бакиев и его близкие родственники бежали из Кыргызстана.

По приглашению президента Александра Лукашенко Бакиев проживает в Беларуси. Он построил дом в Лебяжьем, получил белорусский паспорт и даже был награжден белорусским орденом Дружбы народов. На родине в отношении экс-президента Кыргызстана было возбуждено несколько уголовных дел, по которым его трижды заочно осудили, он приговорен к пожизненному заключению.

В Беларуси с бывшим руководством Кыргызстана связывают деятельность Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК). Ее директором является Даниил Урицкий, который похож на экс-премьер-министра Кыргызстана Данияра Усенова. Минск отказал Бишкеку в его выдаче, усмотрев в преследовании политику. На родине Усенов был обвинен в тяжких преступлениях и заочно осужден на пожизненный срок.

 
Теги: Минск
 
 
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Джумабеков подчеркнул, что Кыргызстан придает особое значение дальнейшему развитию дружественных отношений с Беларусью на основе взаимного доверия и уважения...
 
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