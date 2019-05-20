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Спикер парламента Кыргызстана: Нахождение Бакиева в Беларуси тормозит развитие наших отношений
20.05.2019 22:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предоставление беглому экс-президенту Бакиеву белорусского гражданства, а также благоприятных условий для пребывания в Беларуси тормозят развитие отношений между странами. Об этом заявил спикер парламента Кыргызстана Дастанбек Джумабеков на встрече с председателем белорусской Палаты представителей Владимиром Андрейченко.
Как
Парламентарий подчеркнул, что «эти моменты, в свою очередь, приводят к сдержанности и некоторому замедлению двусторонних отношений».
Вместе с тем Джумабеков отметил, что «киргизская сторона рассчитывает, что белорусской стороной будут предприняты все необходимые меры в соответствии с запросами киргизской стороны согласно Кишиневской конвенции „О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам“ от 7 октября 2002 года».
Джумабеков подчеркнул, что Кыргызстан придает особое значение дальнейшему развитию дружественных отношений с Беларусью на основе взаимного доверия и уважения интересов друг друга.
Напомним, Курманбек Бакиев был свергнут в ходе
По приглашению президента Александра Лукашенко Бакиев проживает в Беларуси. Он
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Джумабеков подчеркнул, что Кыргызстан придает особое значение дальнейшему развитию дружественных отношений с Беларусью на основе взаимного доверия и уважения...
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