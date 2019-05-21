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«Белоруснефть» увеличила добычу нефти в Эквадоре в 2 раза

22.05.2019 13:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Госкомпания «Белоруснефть» наращивает добычу нефти в Эквадоре. Это произошло поле того, как белорусы пробурили 4 новые скважины. Об этом порталу neft.by сообщил начальник управления внешнеэкономической деятельности «Белоруснефти» Андрей Бохан.


В 2013 году в Эквадоре было учреждено дочернее предприятие «Белоруснефти» — АО «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл С.А.». С марта 2015 года эта компания по контракту с «Петроамазонас» выполняет комплексные работы по оптимизации добычи, повышению нефтеотдачи пластов и геологоразведке на месторождении Армадильо.

В конце прошлого года добыча находилась на уровне 270 тонн в день. Увеличить добычу почти в 2 раза удалось за счет четырех скважин, пробуренных уже в 2019 году.

«С начала года объем суточной добычи увеличился более чем на 200 тонн. Теперь со всех десяти скважинах мы добываем в сутки 500 тонн», — сказал Бохан.

Недавно белорусы пробурили 10-ю скважину на месторождении Армадильо. Несмотря на то, что этот объект новый, а значит с высокими геологоразведочными рисками, все скважины, пробуренные в Эквадоре белорусскими нефтяниками, вышли на эффективную работу. Поэтому такой рост добычи оценивают в «Белоруснефти» как значительный успех. Успех всего коллектива геологов, сейсморазведчиков, инженеров, работающих в Эквадоре и Беларуси.

Нынешний год в «Белоруснефти», как и предыдущий, считают важным с точки зрения разработки нефтяных месторождений в Эквадоре. В 2019 году планируется пробурить еще две скважины, а также завершить строительство всей наземной инфраструктуры по подготовке нефти и воды на месторождении Армадильо. Глубина скважин, пробуренных в Эквадоре, — до 3,5 км.

Справедливости ради стоит сказать, что при сохранении белорусской компанией уровня добычи в Эквадоре на нынешнем уровне годовой объем может составить 182 тысячи тонн. В Беларуси «Белоруснефть» ежегодно добывает около 1,65 млн тонн нефти, а два НПЗ перерабатывают 18 млн тонн сырья.

 
 
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Госкомпания «Белоруснефть» наращивает добычу нефти в Эквадоре. Это произошло поле того, как белорусы пробурили 4 новые скважины.
 
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