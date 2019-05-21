ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Депутаты заинтересовались IT-технологиями, а банки готовы трансформироваться в финтехкомпании

22.05.2019 17:58 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Выездное заседание постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам прошло в среду на базе Банка БелВЭБ. Кроме депутатов и банкиров, в мероприятии участвовал советник исполнительного директора МВФ Александр Заборовский.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Людмила Добрынина отметила, что в стране идет быстрое развитие сектора IT-индустрии, из-за чего в сфере розничного бизнеса банков появляется все больше цифровых продуктов и сервисов, обеспечивающих потребности клиентов.

«Нам интересен опыт Банка БелВЭБ в сфере развития новых клиентоориентированных цифровых банковских технологий. Таким образом мы получаем дополнительную информацию для целенаправленной работы постоянной комиссии по дальнейшему совершенствованию банковского законодательства», — отметила Добрынина.

Председатель правления Банка БелВЭБ Василий Матюшевский выразил надежду, что эта встреча будет способствовать поиску новых путей решения сложных задач по цифровизации белорусской экономики, содействовать законотворческой деятельности и более глубокому пониманию происходящих процессов в сфере автоматизации банковского сектора.

Он заявил, что классический банковский бизнес уходит в небытие и уже сегодня клиенты формируют запросы на другие услуги, технологии и качество этих услуг.

Матюшевский рассказал, что банк готовит новую стратегию развития на ближайшие 3 года. «Наша новая стратегия — это, по сути, стратегия трансформации нашей фингруппы, в которую, помимо Банка БелВЭБ, входят страховая и лизинговая компании, в финтехкомпанию», — подчеркнул он.

Участники заседания обсудили вопросы развития сектора IT-услуг и его влияния на цифровой бизнес банков, ряд аспектов функционирования технологий системы дистанционного банковского обслуживания, вопросы развития, продвижения и безопасности дистанционных продуктов.

В частности, парламентарии ознакомились с процессом разработки и внедрения Digital-продуктов, доступных в каналах дистанционного обслуживания.

Также Банк БелВЭБ представил технологию открытых API, внедрение которой стало вызовом для банка. Однако первые результаты (онлайн-кредит в приложении и на сайте партнеров) доказали, что технология востребована на рынке банковских услуг как клиентами, так и партнерами.

Еще одной актуальной темой обсуждения стала технология блокчейн и ее возможные применения в банковском секторе. Банк, в частности, представил проект с применением технологии блокчейн и его возможности для финансового рынка в целом.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выездное заседание постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам прошло в среду на базе Банка БелВЭБ. Кроме депутатов и банкиров в мероприятии...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь рассчитывает на получение последнего транша кредита ЕФСР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика