Депутаты заинтересовались IT-технологиями, а банки готовы трансформироваться в финтехкомпании

Источник материала: Tut.by

Выездное заседание постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам прошло в среду на базе Банка БелВЭБ. Кроме депутатов и банкиров, в мероприятии участвовал советник исполнительного директора МВФ Александр Заборовский.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Людмила Добрынина отметила, что в стране идет быстрое развитие сектора IT-индустрии, из-за чего в сфере розничного бизнеса банков появляется все больше цифровых продуктов и сервисов, обеспечивающих потребности клиентов.

«Нам интересен опыт Банка БелВЭБ в сфере развития новых клиентоориентированных цифровых банковских технологий. Таким образом мы получаем дополнительную информацию для целенаправленной работы постоянной комиссии по дальнейшему совершенствованию банковского законодательства», — отметила Добрынина.

Председатель правления Банка БелВЭБ Василий Матюшевский выразил надежду, что эта встреча будет способствовать поиску новых путей решения сложных задач по цифровизации белорусской экономики, содействовать законотворческой деятельности и более глубокому пониманию происходящих процессов в сфере автоматизации банковского сектора.

Он заявил, что классический банковский бизнес уходит в небытие и уже сегодня клиенты формируют запросы на другие услуги, технологии и качество этих услуг.

Матюшевский рассказал, что банк готовит новую стратегию развития на ближайшие 3 года. «Наша новая стратегия — это, по сути, стратегия трансформации нашей фингруппы, в которую, помимо Банка БелВЭБ, входят страховая и лизинговая компании, в финтехкомпанию», — подчеркнул он.

Участники заседания обсудили вопросы развития сектора IT-услуг и его влияния на цифровой бизнес банков, ряд аспектов функционирования технологий системы дистанционного банковского обслуживания, вопросы развития, продвижения и безопасности дистанционных продуктов.

В частности, парламентарии ознакомились с процессом разработки и внедрения Digital-продуктов, доступных в каналах дистанционного обслуживания.

Также Банк БелВЭБ представил технологию открытых API, внедрение которой стало вызовом для банка. Однако первые результаты ( онлайн-кредит в приложении и на сайте партнеров) доказали, что технология востребована на рынке банковских услуг как клиентами, так и партнерами.

Еще одной актуальной темой обсуждения стала технология блокчейн и ее возможные применения в банковском секторе. Банк, в частности, представил проект с применением технологии блокчейн и его возможности для финансового рынка в целом.