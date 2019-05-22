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Лукашенко хочет активизировать переговоры по поставкам нефти из Казахстана

23.05.2019 12:04 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Беларусь ведет переговоры по поставкам нефти из Казахстана и предлагает активизировать эти переговоры.

Об этом Александр Лукашенко заявил 23 мая на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Беларуси Ермухаметом Ертысбаевым. 

"Вы знаете, что мы сейчас занялись диверсификацией поставок углеводородного сырья. Мы имеем несколько точек соприкосновения и ведем переговоры по поставкам нефти в Беларусь из других источников. В этом году мы в основном закончим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому нам будет немножко легче покупать с мировых рынков нефть. В связи с этим уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Беларусь. Думаю, этот вопрос мы можем решить. Он лежит в плоскости не только Беларуси и Казахстана (здесь проблем нет), но и России по транзиту. Россия - член ЕАЭС. Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана", - сказал Александр Лукашенко. 

Белорусский лидер во время визита в Нур-Султан для участия в саммите ЕАЭС планирует провести встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым главой этой страны Нурсултаном Назарбаевым.

"Я думаю, несмотря на то, что у нас союзное мероприятие в рамках ЕАЭС в Нур-Султане, нам удастся и с вашим президентом и с первым президентом Казахстана переговорить о дальнейших путях нашего сотрудничества", - сказал Александр Лукашенко. 

Напомним, что в январе Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу найти альтернативные варианты поставки нефти в Беларусь.

 

 
 
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Беларусь ведет переговоры по поставкам нефти из Казахстана и предлагает активизировать эти переговоры.
 
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Лукашенко хочет активизировать переговоры о поставке нефти из Казахстана
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