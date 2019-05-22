Mastercard вновь поддержала женский спорт

Mastercard , один из самых активных спонсоров крупных спортивных событий по всему миру, расширяет свое присутствие в мире женского футбола.

Этот шаг становится мощным сигналом в вопросах соблюдения равных прав для женщин и демонстрирует внимание бренда к гендерно-сбалансированному маркетингу. Mastercard разделяет идею о важности многообразия и инклюзии, а также совместной работы для обеспечения эффективного управления и справедливости в спорте.

Уже 25 лет Mastercard выступает одним из главных спонсоров женского футбола. Игра становится все более профессиональной и конкурентоспособной, и Mastercard считает, что сейчас удачный момент для инвестирования в клубы и игроков – это самый лучший способ привнесения наиболее важных ресурсов в женский спорт. Недавние инвестиции Mastercard направлены на поддержку спортсменок и клубов, за которые они выступают, и помогают взращивать новые имена, повышая их заметность и обращаясь к более широкому кругу поклонников и энтузиастов.

Сегодня женский футбол – самый распространенный вид командного спорта среди молодых женщин, и его популярность будет расти вместе с успешностью клубов и появлением талантливых «мировых звезд».

Недавние примеры спонсорских проектов Mastercard в женском футболе задают новый тренд в индустрии. Компания вовлекает как клубы, так и игроков: британский «Арсенал» и французский «Олимпик Лион», а также целый ряд бренд-амбассадоров команд.

Команда «Олимпик Лион» выиграла женскую Лигу Чемпионов, одержав рекордные шесть побед в восьми матчах финала. Клуб оформил чемпионский дубль, выиграв Кубок Франции, а также Чемпионат Франции по футболу среди женщин в 13-й раз.

Лидером «Олимпик Лион» является амбассадор Mastercard в женском футболе Ада Хегерберг – нападающая клуба и первая в истории обладательница Золотого мяча среди женщин (2018). «Золотой мяч» – ежегодная церемония вручения наград лучшим футболистам мира, которая с 1956 года вручалась только мужчинам. В команде Ады Хегерберг также играют: защитница и капитан сборной Канады по футболу Кадейша Бучанан, защитница и капитан японской сборной Саки Кумагаи, и Венди Ренар, капитан «Олимпик Лион» и бывший капитан национальной сборной Франции, которая приняла участие во всех шести еврокубках от имени клуба.

Клуб «Арсенал» – действующий чемпион Женской суперлиги, который одержал рекордное количество побед – 12 из возможных 17-ти.

Главным амбассадором бренда Mastercard в женском футболе станет Алекс Скотт – экс-капитан «Арсенала» и национальной сборной Англии, обладательница Превосходнейшего ордена Британской империи и награды «Женщина года» журнала «Файнэншл Таймс» (Financial Times), начинающий комментатор, а также первая в истории женщина среди аналитиков мужского футбола.

«Для меня большая честь присоединиться к Mastercard и поддержать стремление спортсменок строить карьеру во всех видах профессионального спорта. Вместе с Mastercard я рада иметь эту уникальную возможность сделать ещё один вклад в развитие женского футбола», – сообщила Алекс Скотт.

Успех обеих команд – это образец для женского футбола, основанный на прогрессивном видении, сформировавшемся за многие годы существования профессиональных команд.

К этому сильному командному составу присоединились Пернилла Хардер, нападающая команды «Вольфсбург» и капитан национальной сборной Дании, а также Саманта Керр, нападающая «Чикаго Ред Старс», капитан австралийской сборной.

«Мы уверены, что бренды, которые уделяют внимание увлечениям своей аудитории, становятся более понятными для людей, вызывают доверие и становятся частью их жизни. Каждую секунду мы сосредоточены на том, чтобы и наши инициативы, и наша спонсорская деятельность отражали интересы и убеждения тех, для кого мы работаем, – прокомментировал Раджа Раджаманнар, глобальный директор по маркетингу и коммуникациям Mastercard. – Инвестируя в женский футбол как в профессиональный и влиятельный вид спорта, мы напрямую влияем на профессиональную судьбу спортсменок и помогаем создавать программы развития для девушек и женщин по всему миру».

Портфолио главных спонсорских мероприятий Mastercard включает самые крупные мировые события и организации в мире спорта: Открытые чемпионаты Франции и Австралии по теннису, Лигу Чемпионов УЕФА, гольф-тур PGA, Главную лигу бейсбола, Чемпионат мира по регби, Кубок Америки по футболу, Континентальную хоккейную лигу и киберспортивные соревнования по игре League of Legends. Mastercard использует свои ресурсы и сотрудничает с различными организациями, чтобы создавать Бесценный опыт и Бесценные сюрпризы для держателей своих карт и помогать стать ближе к любимым играм и спортсменам.