Главой МВД стал Юрий Караев

Источник материала: Tut.by

Министерство внутренних дел возглавил Юрий Караев. До этого он был заместителем министра внутренних дел — командующим внутренними войсками.

Об этом пишет «Звязда».



Фото: Анжелика Василевская

Напомним, накануне глава МВД Игорь Шуневич, возглавлявший министерство семь лет, ушел в отставку .

Новый министр внутренних дел родом из Северной Осетии. Учился Юрий Караев в Саратовском высшем военном командном Краснознаменном училище внутренних войск МВД РФ им. Дзержинского. В 1987 году получил распределение в Беларусь. Сначала служил в Могилеве, спустя полгода был переведен в минский полк оперативного назначения МВД СССР, известный всем сегодня как бригада спецназа. Участвовал в командировках на Кавказ: в Ереван, Баку, Степанакерт, Нагорный Карабах, Агдам.

У Караева большой опыт управления различными спецбригадами. Он был командиром милицейской бригады в Гомеле, командовал милицейским батальоном в Бобруйске, был комбатом в армейской части 3214 Дмитрия Павличенко. В октябре 2008 года Караев как раз сменил скандально известного Павличенко на посту командира 3-й отдельной Краснознаменной бригады специального назначения внутренних войск Министерства внутренних дел Беларуси. Прежде чем заступить на эту должность, Караеву около двух месяцев пришлось покомандовать столичным ОМОНом. В 2009 году он занял должность первого заместителя начальника оперативной и боевой подготовки внутренних войск МВД.