Перед уходом с поста президента Литвы Грибаускайте призвала добиваться полного закрытия БелАЭС

Источник материала: Tut.by

Президент Литвы Даля Грибаускайте, которая через месяц покинет этот пост, выступила в парламенте с годовым докладом. Она заявила , что следует и дальше добиваться полного закрытия Белорусской АЭС.



Фото: Reuters

«С Европейской комиссией уже подписано политическое соглашение о синхронизации электросетей Балтийских стран с сетями Западной Европы, а в этом месяце в Брюсселе мы подпишем более детальное соглашение. Поэтому не надо оглядываться назад, на Восток, мы прекрасно знаем, что в кольце БРЭЛЛ из московских диспетчерских по проводам течет не только электричество, но и политическое влияние», — заявила президент.

«Как и в случае с Белорусской АЭС», — продолжила Грибаускайте. — Страны — члены конвенции Эспо признали, что она построена на небезопасной площадке. Речь идет не о безопасности станции, речь идет о небезопасной площадке. Значит, на ней не может функционировать ни одна электростанция. Следует и дальше добиваться полного закрытия Белорусской АЭС".

12 июля в Литве пройдет инаугурация нового президента. 26 мая во втором туре президентских выборов победил Гитанас Науседа. 4 июня он заявил , что намерен поддерживать диалог с Беларусью, поскольку для Литвы важна самостоятельность соседнего государства.

Напомним, Литва выступает категорически против БелАЭС, строящейся в Островце в 50 км от Вильнюса. Литва называет строящуюся станцию небезопасной и утверждает, что Минск не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики. Литовский парламент объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности. В Вильнюсе заявили, что не пропустят в другие страны через свои сети электроэнергию с БелАЭС.

В Беларуси отмечают, что претензии Литвы лежат в политической плоскости . В Минске не раз подчеркивали, что безопасность АЭС будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.