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Лукашенко на саммите ШОС: На смену понятным правилам игры приходит анархия

14.06.2019 12:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международная система безопасности разрушается на глазах. С развитием интернета под угрозой оказалась даже неприкосновенность частной жизни. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая 14 июня на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает пресс-служба главы государства.

«Сегодня, к сожалению, очевидно, что функционировавшая более-менее эффективно после Второй мировой войны международная система трещит по швам. В военной сфере идет демонтаж сдерживающих стратегических договоренностей и скатывание к гонке вооружений. На наших глазах исчезают гарантии недопущения масштабного вооруженного конфликта», — заявил Лукашенко.

Президент отметил, что в политике разговор ведется только на языке конфронтации, а экономика и торговля используются как инструмент враждебного воздействия.

«На смену понятным для всех правилам игры приходит анархия. С развитием интернета под угрозой оказалась даже неприкосновенность частной жизни человека», — сказал Лукашенко.

Глава государства отметил, что в свое время страны много уповали на глобализацию, полагая, что она принесет избавление от всех бед и несчастий. «Но пока создается обоснованное впечатление, что наш выигрыш от глобализации оказался гораздо меньшим, чем проигрыш. Ни у кого не вызывает сомнений, что современные угрозы являются общими для всех стран. Ресурсов отдельно взятых государств, даже наиболее мощных и влиятельных (к примеру, таких как Китай, Россия, Индия), отдельно не хватит, чтобы противостоять этим вызовам», — заявил белорусский лидер.

В связи с этим он подчеркнул, что без тесного взаимодействия в рамках многосторонних структур, без выработки согласованных шагов невозможно обеспечить мир как в региональном, так и глобальном масштабе.

«В этих условиях, на наш взгляд, чрезвычайно возрастают роль и значение международных институтов и механизмов, созданных после распада биполярного мира и успешно адаптирующихся к новой геополитической ситуации. Шанхайская организация сотрудничества в силу своего политического влияния и экономического потенциала вполне созрела для того, чтобы более активно и настойчиво способствовать выстраиванию международной политики на принципах мира, взаимного уважения и равноправия, — уверен глава государства. — Организация может и, главное, должна (этого ждут люди) содействовать нейтрализации угроз в области безопасности, определению точек соприкосновения и взаимодействия в экономической сфере».

Кроме того, Лукашенко выступил с инициативой о проведении встречи генеральных секретарей крупнейших мировых организаций для обсуждения проблем безопасности, сообщает интернет-издание Tazabek.kg.

«Настойчивость может дать свои плоды. Поиск ответов на ряд вопросов связан с необходимостью решения экономических проблем, которые являются питательной почвой для террористов, преступности, нелегальной миграции и иных негативных явлений. И это следующий важный момент. Мы много говорим о сопряжении различных интеграционных процессов Евразийского экономического союза, инициативы „Один пояс — один путь“, ШОС, АСЕАН и других. Это правильно. И Беларусь активно поддерживает идеи, направленные на создание единого евразийского экономического пространства. Вместе с тем, по нашему мнению, мы должны быть более активными в разработке и реализации совместных проектов, важных для наших государств в сферах продовольственной безопасности, транспорта, логистики, энергетики, инновационных технологий. Кстати, об этом говорили все члены ШОС. Важно при этом, чтобы растущая взаимозависимость была фактором успеха, а не препятствий», — сказал А.Лукашенко.

Беларусь готова к открытому сотрудничеству, добавил он.

 
 
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Международная система безопасности разрушается на глазах. С развитием интернета под угрозой оказалась даже неприкосновенность частной жизни. Об этом заявил...
 
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