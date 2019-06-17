Москва будет принуждать Лукашенко показать кулак полякам

Источник материала: Tut.by

Новые американские войска разместятся в шести пунктах Польши, и вероятнее всего — на ее востоке. Это следует из сегодняшних заявлений польского министра обороны Мариуша Блащака.



Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак. Ministerstwo Obrony Narodowej / Flickr

«Важно усилить восточный фланг НАТО, следовательно, и восточный фланг нашей страны, чтобы отпугивать возможного агрессора, и мы на этом концентрируемся», — сказал Блащак на радио Jedynka.

Проще говоря, Варшава хочет, чтобы американцы стали у границ с Россией и Беларусью. Речь, правда, идет пока только о тысяче военнослужащих. Но российские СМИ и политики уже стали вещать об угрозе агрессии и неминуемом ответе в духе: полякам мало не покажется.

В частности, о том, что Россия усилит свои войска на западной границе в ответ на усиление военного присутствия США в Польше, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Чем все это чревато для нашей страны? Как поведет себя дальше Москва и как будет реагировать Александр Лукашенко?

Повод нажать на Минск

Заявления Блащака все же пока «достаточно абстрактны», отметил в комментарии для Naviny.by минский аналитик-международник Андрей Федоров. А вот когда прояснится конкретика с размещением новых американских сил в Польше, «давление Москвы на Минск усилится».

«Дело не в том, что Москва чувствует реальную военную угрозу от размещения этого небольшого количества американских солдат, а в том, что это для нее удобный повод продвинуться на белорусский плацдарм», — подчеркнул Федоров.

Действительно, с военной точки зрения тысяча военнослужащих, разбросанных по шести точкам, — это «ничтожное количество», заявил в комментарии для Naviny.by белорусский военный эксперт Александр Алесин. С таким числом «ни наступать, ни обороняться невозможно».

Впрочем, поляки надеются, что это только начало и Вашингтон пойдет на большее. Чем объяснить это настойчивое желание Варшавы, которая готова тратиться на инфраструктуру для войск США?

Алесин поясняет: поляки опасаются, что в случае конфликта с Россией НАТО их не защитит, а вот если пострадают американцы, то это гарантия, что могущественные США «впишутся».

Отмечу, что об этом практически открытым текстом говорит и Блащак. По его словам, локализация американского присутствия будет своего рода сигналом для захватчика о том, что «нападение на Польшу означает не локальный, а глобальный конфликт».

При этом, считает Алесин, усиление американского присутствия в Польше на руку российской «партии войны». Раздувая угрозу, «ястребы» попытаются предотвратить намеченное Кремлем (поскольку социалка в ужасном состоянии, недовольство народа сгущается) сокращение военных расходов. И уж наверняка Москва «станет жать на Лукашенко, требуя от него уступок в области совместной обороны», прогнозирует собеседник.

Дуда с Трампом договорились

Между тем белорусский официальный лидер и сам в ноябре прошлого года предупреждал Варшаву, что «не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать».

Тогда висела в воздухе перспектива создания в Польше американской военной базы «Форт Трамп» . Но от этого шага США, не желая слишком уж дразнить Москву, воздержались.

Однако польское руководство настойчиво. Президент Анджей Дуда снова побывал в Вашингтоне, где 12 июня подписал с Дональдом Трампом декларацию об увеличении присутствия американских вооруженных сил в Польше.

Решено перебросить ту самую тысячу солдат вдобавок к четырем с половиной тысячам, уже размещенным в этой стране. Дуда заявил, что соглашение носит переломный характер и речь идет о постоянном присутствии американских военных.

Теперь же министр Блащак подчеркивает, что они разместятся на востоке страны, чтобы сдерживать вероятного агрессора.

Играть с Москвой все труднее

Если Москва начнет настаивать на совместном ответе полякам, то «Лукашенко будет играть в несколько игр».Он попробует добиться, чтобы Россия расщедрилась в плане энергоносителей, кредитов, допуска на рынок и других вопросах, считает Алесин.

Однако здесь стоит отметить, что ныне Москва не настроена на уступки. Вот уже полгода после «ультиматума Медведева» она методично дожимает белорусскую сторону насчет «углубленной интеграции»: не дает компенсации за налоговый маневр, кредитов и пр. В Кремле, судя по всему, полагают, что перевод на голодный рацион сделает партнера сговорчивее.

В последние дни просочились сведения, что ведутся, в частности, переговоры о единой валюте . А это, по мнению независимых экспертов, несет угрозы белорусскому суверенитету.

Так, может, выбирая между переходом на российский рубль и размещением российской базы, Лукашенко выберет второе — как меньшее из зол?

«Боюсь, что вопрос может встать не в плоскости «или-или», а в плоскости «и-и», — заметил по этому поводу Федоров.

Почему это не нужно Лукашенко

Алесин считает, что при худшем развитии событий максимум, на что может согласиться Лукашенко, — это разместить на западе Беларуси российскую бригаду, вооруженную «Искандерами» .

Также при появлении у поляков самолетов F-35 Москва может настоять на размещении в Беларуси своей части, вооруженной зенитно-ракетными системами С-400, добавил аналитик.

Польша намерена закупить 32 истребителя пятого поколения F-35 в рамках программы модернизации вооруженных сил страны до 2026 года. «Мы празднуем закупку Польшей большого количества самолетов F-35», — заявил 12 июня Трамп.

Понятно, для Штатов это выгодная сделка. У поляков тоже своя логика и своя радость: теперь, мол, Москва обломает о нас зубы.

Белорусам, однако, радоваться нет поводов. Их страна оказывается между российским молотом и западной наковальней.

Лукашенко перед выборами 2015 года отбился от российской авиабазы . У него нет никакого интереса размещать войска союзника и сейчас.

Дело не только в том, что в случае войны страна становится мишенью. Большая война в Европе пока все же маловероятна. Но если российское военное присутствие в Беларуси усилится, это омрачит ее отношения с Западом, которые только начали налаживаться и которые важны для внешнеполитического баланса.

Однако самое опасное для белорусского руководителя вот в чем: если Россия придет в Беларусь с базами, то ей гораздо проще будет контролировать (как минимум контролировать) самого Лукашенко.

Отбиться же все проблематичнее. Слишком далеко зашли игры в интеграцию.