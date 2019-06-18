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За лоббирование и незаконное вознаграждение в 2000 евро. В МВД рассказали о задержании Поскробко

19.06.2019 13:06 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председателя Солигорского райисполкома Олега Поскробко задержали за лоббирование интересов иностранной компании во время его работы первым заместителем министра ЖКХ. Об этом TUT.BY сообщила Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД .


Олег Поскробко. Фото: пресс-служба Солигорского районного исполнительного комитета

По данным МВД, являясь лицом, занимающим ответственное положение, он лоббировал интересы иностранной коммерческой структуры по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

«Несколько лет, занимая должность первого заместителя министра ЖКХ, из корыстной и личной заинтересованности неоднократно превышал служебные полномочия и получал от представителя данной коммерческой структуры незаконные денежные вознаграждения. Их размер составил 2 тысячи евро», — рассказала Вероника Посметьева.

Она также отметила, что придуманный подозреваемым способ получения денег был весьма изощрен и в интересах следствия пока не разглашается.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 (Превышение власти или служебных полномочий). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 18 июня стало известно о задержании 39-летнего главы Солигорского района Олега Поскробко.

С 2009 по 2012 год он работал на руководящих должностях в администрации Фрунзенского района г. Минска, с 2012 по 2015 год возглавлял администрацию Центрального района Минска, с 2015 по 2017-й был первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства.

Председателем Солигорского районного исполнительного комитета Поскробко назначили 10 августа 2017 года. На этом посту он сменил задержанного по подозрению в получении взятки Александра Римашевского.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным МВД, являясь лицом, занимающим ответственное положение, он лоббировал интересы иностранной коммерческой структуры по вопросам жилищно-коммунального...
 
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