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В Беларуси 36,8% введенного в январе-мае жилья построено для нуждающихся

19.06.2019 16:18 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В Беларуси 36,8% введенного в январе-мае жилья построено для нуждающихся
Фото из архива

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 36,8% введенного в январе-мае 2019 года жилья предназначено для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Организации всех форм собственности построили 13,1 тыс. новых квартир, введено в эксплуатацию 1 240,8 тыс. кв.м общей площади жилья. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предназначено 456,6 тыс. кв.м общей площади, или 36,8% от общего объема введенного жилья. Из общего объема введенного жилья для очередников с использованием государственной поддержки построено 321,3 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 440,2 тыс. кв.м общей площади жилья, или 35,5% от общего ввода по стране.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 36,8% введенного в январе-мае 2019 года жилья предназначено для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных...
 
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