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Белорусской железной дороге закупят 500 украинских полувагонов
23.06.2019 10:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Подконтрольный Банку развития «Промагролизинг» профинансировал поставку Белорусской железной дороге 500 полувагонов производства «Крюковского вагоностроительного завод».
В рамках заключенных договоров в Беларусь уже доставлено 100 украинских полувагонов, в полном объеме поставка будет осуществлена до октября текущего года, говорится на
Это первый значимый контракт на поставку подвижного состава, заключенный с Крюковским вагоностроительным заводом. «При этом стороны отмечают оперативность структурирования сделки и ее удобство для каждого участника, что является предпосылкой для дальнейшего значительного расширения сотрудничества при поставках железнодорожного транспорта для БЖД и иных отечественных перевозчиков», говорится в сообщении.
Крюковский вагоностроительный завод — машиностроительное предприятие, которое находится в городе Кременчуге. Под контролем семьи главы набсовета КВСЗ Владимира Приходько
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В рамках заключенных договоров в Беларусь уже доставлено 100 украинских полувагонов
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