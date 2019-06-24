|
Данкверт снова раскритиковал Беларусь
25.06.2019 13:46 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обвинил Беларусь в политизации проблемы с поставками продовольствия в Россию.
В
«Это обычная работа, которая политизируется, чтобы отдельные, будем говорить наши коллеги беларусские показали свое политическое лицо, что они борются. Может, это им в поддержку идет, авторитет в государстве повышается. На самом деле, если бы они занимались наведением порядка, то проку было бы, наверное, больше», - отметил он, добавив, что в последнее годы он избегает поездок в Беларусь.
Напомним, что в 2017 году вокруг фигуры главы Россельхознадзора разгорелся настоящий скандал. Сергей Данкверт активно критиковал качество белорусской продукции, а надзорное ведомство вводило многочисленные
Александр Лукашенко поручил изучить возможность
В конце марта 2017 года глава Генпрокуратуры Александр Конюк
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обвинил Беларусь в политизации проблемы с поставками продовольствия в Россию.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)