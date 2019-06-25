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На торгах 26 июня у доллара отскок

26.06.2019 13:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 26 июня прошли очередные торги валютами. Доллар вырос после того, как несколько раз обновил годовые минимумы.

​Доллар подорожал на BYN0,0044 до 2,0395 рубля.

​Евро снизился на BYN0,0003 до 2,3164 рубля.

​Российский рубль подешевел на BYN0,0088 до 3,2437 белорусского рубля за 100 российских рублей.

​В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.

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Теги: Курсы валют
 
 
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 26 июня прошли очередные торги валютами. Доллар вырос после того, как несколько раз обновил годовые минимумы.
 
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