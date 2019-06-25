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На торгах 26 июня у доллара отскок
26.06.2019 13:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 26 июня прошли очередные торги валютами. Доллар вырос после того, как несколько раз обновил годовые минимумы.
Доллар подорожал на BYN0,0044 до 2,0395 рубля.
Евро снизился на BYN0,0003 до 2,3164 рубля.
Российский рубль подешевел на BYN0,0088 до 3,2437 белорусского рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.
Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 26 июня прошли очередные торги валютами. Доллар вырос после того, как несколько раз обновил годовые минимумы.
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