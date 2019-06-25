ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Дочкам» Kronospan в Беларуси понадобилось 200 млн евро на развитие и рефинансирование долга

26.06.2019 16:45 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность предоставить более 200 млн евро для компаний австрийского холдинга Kronospan в Могилеве и Сморгони. Об этом говорится в материалах ЕБРР.


Фото: furniturecluster.by

«ЕБРР организует пакет финансирования в размере 208,8 млн евро, из которых до 40 млн евро будут привлечены в виде синдицированного кредита от пула коммерческих банков», говорится в материалах.

На капитальные расходы двух предприятий может быть направлено 85 млн евро (40 млн — для Сморгони и 45 млн — для Могилева). В частности, планируется расширение выпуска ориентированно-стружечных плит, ДСП и МДФ, покупка железнодорожных вагонов и создание кластера по производству мебели и многофункционального учебно-выставочного комплекса в Сморгони.

На рефинансирование существующего долга перед ЕБРР будет направлено 83,8 млн евро (из них 44,2 млн евро в Kronospan Сморгонь и 39,6 млн евро в Kronospan Могилев).

Еще 40 млн евро требуется сморгонскому предприятию для рефинансирования инвестиционной кредиторской задолженности.

Проект также позволит начать экспорт на новые рынки (Северная и Латинская Америка, Азия).

Группа Kronospan Holdings основана в Австрии в 1897 году, осуществляет глубокую лесопереработку. Основным владельцем компании является Петер Кайндль и его семья. В состав холдинга входят свыше 40 производств в 30 странах, на которых работает более 14 тыс. человек.

Kronospan Holding присутствует на рынке Беларуси с 2011 года. Тогда на выкупленных у Сморгонского агрегатного завода землях австрийский инвестор запустил производство необработанных и ламинированных ДСП, МДФ и напольных покрытий. С 2013 года Kronospan пустил корни также в СЭЗ «Могилев», наладив производство ориентированно-стружечных плит. Кроме того, инвестор наладил выпуск карбамидоформальдегидных смол. В Могилеве также зарегистрировано предприятие «Кроноспан Стил Констракшэнс по выпуску металлоконструкций для строительства зданий и сооружений.

С 2012 по 2016 год «Кроноспан» инвестировал в белорусские проекты более 870 млн долларов. Частично (на сумму 240 млн евро) в них принимает участие Европейский банк реконструкции и развития.

На действующие объекты «Кроноспана» приходится почти 20% от общего объема выпуска продукции деревообработки в Беларуси и 25% экспорта, говорилось в сообщении пресс-службы правительства 2017 году.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На рефинансирование существующего долга перед ЕБРР будет направлено 83,8 млн евро (из них 44,2 млн евро в Kronospan Сморгонь и 39,6 млн евро в Kronospan Могилев).
 
Новости дня
Новости экономики
 
Минфин: 70% бюджета Европейских игр направлено на развитие инфраструктуры Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика