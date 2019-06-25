«Дочкам» Kronospan в Беларуси понадобилось 200 млн евро на развитие и рефинансирование долга

Источник материала: Tut.by

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность предоставить более 200 млн евро для компаний австрийского холдинга Kronospan в Могилеве и Сморгони. Об этом говорится в материалах ЕБРР.



Фото: furniturecluster.by

«ЕБРР организует пакет финансирования в размере 208,8 млн евро, из которых до 40 млн евро будут привлечены в виде синдицированного кредита от пула коммерческих банков», говорится в материалах.

На капитальные расходы двух предприятий может быть направлено 85 млн евро (40 млн — для Сморгони и 45 млн — для Могилева). В частности, планируется расширение выпуска ориентированно-стружечных плит, ДСП и МДФ, покупка железнодорожных вагонов и создание кластера по производству мебели и многофункционального учебно-выставочного комплекса в Сморгони.

На рефинансирование существующего долга перед ЕБРР будет направлено 83,8 млн евро (из них 44,2 млн евро в Kronospan Сморгонь и 39,6 млн евро в Kronospan Могилев).

Еще 40 млн евро требуется сморгонскому предприятию для рефинансирования инвестиционной кредиторской задолженности.

Проект также позволит начать экспорт на новые рынки (Северная и Латинская Америка, Азия).

Группа Kronospan Holdings основана в Австрии в 1897 году, осуществляет глубокую лесопереработку. Основным владельцем компании является Петер Кайндль и его семья. В состав холдинга входят свыше 40 производств в 30 странах, на которых работает более 14 тыс. человек.

Kronospan Holding присутствует на рынке Беларуси с 2011 года. Тогда на выкупленных у Сморгонского агрегатного завода землях австрийский инвестор запустил производство необработанных и ламинированных ДСП, МДФ и напольных покрытий. С 2013 года Kronospan пустил корни также в СЭЗ «Могилев», наладив производство ориентированно-стружечных плит. Кроме того, инвестор наладил выпуск карбамидоформальдегидных смол. В Могилеве также зарегистрировано предприятие «Кроноспан Стил Констракшэнс по выпуску металлоконструкций для строительства зданий и сооружений.

С 2012 по 2016 год «Кроноспан» инвестировал в белорусские проекты более 870 млн долларов. Частично (на сумму 240 млн евро) в них принимает участие Европейский банк реконструкции и развития.

На действующие объекты «Кроноспана» приходится почти 20% от общего объема выпуска продукции деревообработки в Беларуси и 25% экспорта, говорилось в сообщении пресс-службы правительства 2017 году.