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Минфин заменит Россию Китаем: кредит будем брать в Поднебесной
10.07.2019 16:54 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Официальный Минск завершает переговоры с Пекином о новом кредите, в условиях когда выделение российского откладывается.
Идет разговор о выделении Банком развития Китая 3,5 млрд юаней, сообщил заместитель министра финансов Беларуси Андрей Белковец на конференции Fitch Ratings «Беларусь в 2019 году: обзор по макроэкономической ситуации и банковскому сектору».
«Мы планируем взять $0,6 млрд на внешнем рынке вне облигаций. Изначально рассчитывали на кредит Российской Федерации. Сегодня вопрос предоставления российского кредита немного откладывается, но в качестве альтернативы нашли вариант с китайскими кредиторами», - пояснил Белковец.
По его словам, после завершения переговоров кредит РФ будет замещен кредитом китайских партнеров,
Общий объем платежей по внешнему госдолгу в 2019 году оценивается примерно в $3,2 млрд. По данным Минфина, цифра может быть меньше. «Мы закладываем потенциальный рост плавающих ставок, разницу в курсах», - пояснил замминистра.
В том числе $1,1 млрд составит обслуживание внешнего госдолга (будет покрыто валютными доходами бюджета), еще $2,1 млрд - погашение.
У Беларуси
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Официальный Минск завершает переговоры с Пекином о новом кредите, в условиях когда выделение российского откладывается.
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