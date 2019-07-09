ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минфин заменит Россию Китаем: кредит будем брать в Поднебесной

10.07.2019 16:54 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Официальный Минск завершает переговоры с Пекином о новом кредите, в условиях когда выделение российского откладывается.

Идет разговор о выделении Банком развития Китая 3,5 млрд юаней, сообщил заместитель министра финансов Беларуси Андрей Белковец на конференции Fitch Ratings «Беларусь в 2019 году: обзор по макроэкономической ситуации и банковскому сектору».

«Мы планируем взять $0,6 млрд на внешнем рынке вне облигаций. Изначально рассчитывали на кредит Российской Федерации. Сегодня вопрос предоставления российского кредита немного откладывается, но в качестве альтернативы нашли вариант с китайскими кредиторами», - пояснил Белковец.

По его словам, после завершения переговоров кредит РФ будет замещен кредитом китайских партнеров, сообщает БелТА.

Общий объем платежей по внешнему госдолгу в 2019 году оценивается примерно в $3,2 млрд. По данным Минфина, цифра может быть меньше. «Мы закладываем потенциальный рост плавающих ставок, разницу в курсах», - пояснил замминистра.

В том числе $1,1 млрд составит обслуживание внешнего госдолга (будет покрыто валютными доходами бюджета), еще $2,1 млрд - погашение.

У Беларуси есть источники для погашения и обслуживания госдолга в 2019 году, имеется задел на следующий год, сообщил в июне министр финансов Максим Ермолович. Ермолович рассказал, что получение кредита от России на 630 млн долларов увязано с процессом интеграции. На тот момент также было  подписано рамочное соглашения с Госбанком развития Китая.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный Минск завершает переговоры с Пекином о новом кредите, в условиях когда выделение российского откладывается.
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Обсудили пути развития белорусско-американских отношений». Макей встретился с представителем Госдепа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика