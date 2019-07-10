«А почему мы должны выращивать картошку?» Репортаж из агроусадьбы, где разводят осетров и выращивают хрен в космических масштабах

По приезду гостей встречает необычная инсталляция на входе в усадьбу — маленькие деревянные человечки. Интересуемся у хозяйки, что это могло бы значить?:)

— Это заколдованные гости: тот, кто захотел уйти, но решил остаться, — смеется владелица агроусадьбы Алла Вергейчик.