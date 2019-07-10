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«А почему мы должны выращивать картошку?» Репортаж из агроусадьбы, где разводят осетров и выращивают хрен в космических масштабах
11.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Летом все чаще появляются мысли о том, чтобы уехать из душного города. Вариантов отдыха можно найти немало. Например,
Агроусадьба «Наквасы» расположена в одноименной деревне Дзержинского района, примерно в 50 км от Минска.
— Все начиналось очень просто. Когда-то Валерия Клицунова (председатель правления БОО «Отдых в деревне» — прим.ред.) организовывала семинар по развитию агроэкотуризма, и после его посещения мы «загорелись» идеей создания собственного фермерского хозяйства, — рассказала Алла. — «Завязывалось» все с малого, но когда к нам стали приезжать люди, интересоваться возможностью попариться в бане, мы поняли, что нужно что-то большее. Это было примерно 10 лет назад.
Территория сейчас насчитывает 300 га земли. В основном она используется для нашего фермерского хозяйства «Василек». Также у нас есть большой банкетный зал, гостевые домики, закрытые беседки, баня. Есть даже мини-зоопарк с дикими животными (олени, лошади).
Одно из необычных направлений агроусадьбы — разведение осетров.
— Мы занимаемся разведением осетровых пород рыб: от икринки до взрослой особи, — рассказал Алла. — Самых первых осетров мы привезли из Астрахани. И вот сейчас пришли к тому, что планируем рыбу выпускать в озеро. Раньше она была в садках.
Мы серьезно изучили этот вопрос. До 1925 года осетровые рыбы водились в естественных прудах на Браславщине. Единственное условие для их жизни в естественной среде — чистая вода. Думаю, что все будет нормально.
— Отдельным направлением для нас стало растениеводство. Около 200 га занимают посадки хрена. Другие овощные культуры также выращиваются, но основной упор сделан именно на хрен. С другой стороны, почему мы должны выращивать картошку? — удивляет всех Алла. — По поводу выгодности могу сказать: когда чем-то занимаешься, это становится выгодно.
Еще одно направление — мясное производство. У нас есть два мясных магазина - в Докшицах и Дзержинске. Представлен самый широкий ассортимент мяса: курица, баранина, свинина, оленина, говядина и т.д. Минчане также часто приезжают за нашей продукцией, постоянные покупатели знают уже все наши «точки».
— Что же касается цен, то все очень демократично: от самых маленьких до самых больших. Чаще всего получается, что цена договорная — люди уже на месте решают, что они хотят кушать, где хотят побывать и какие именно услуги потребуются.
Всего есть 2 трехкомнатных домика. В гостевых домиках нет ванны и туалета — они расположены в отдельно стоящем здании. Мы сдаем комнаты в аренду по 50 рублей/сутки. Внутри есть двухспальная кровать и диван. Однако по опыту могу сказать, что во время празднования свадьбы туда вмещается очень много людей.
В эту усадьбу приезжают как на полноценный отдых, так и просто покушать по дороге на осмотр достопримечательностей.
— Также мы иногда приглашаем художников пожить у нас бесплатно. Они живут у нас несколько недель, работают здесь и после оставляют в благодарность свои работы. Таким образом и сформировалась наша маленькая галерея.
Все художники довольно известные. Сейчас приехал мастер из Украины — Алексей Нашивочников. Он заслуженный архитектор Украины, по проектам которого оформлены 8 станций метро киевского метрополитена, — рассказала Алла. — Но у большинства наших гостей есть одна особенность: они глухие и слабослышащие. Некоторые приезжают к нам уже 5 лет подряд.
— Иногда в усадьбе устраиваем праздники, — рассказала Алла. — Летом организовываем «Наквасовский гостинец». Художники выставляют свои работы, работают мастера по соломоплетению, по ткачеству и керамике. Конечно, предусмотрено и угощение: уха из осетра, картошка и разные вкусности. В конце программы обычно организовываем белорусские народные танцы. Мы познакомились с местным танцевальным коллективом — шикарные ребята. Они владеют искусством танца 80 стран мира, в том числе и Беларуси.
Следующий тур эко-культурной экспедиции «По Беларуси — со вкусом!» пройдет 12-13 июля и будет посвящен старинному народному празднику Брязгун под городком Чериков! Узнать больше о программе тура можно на официальном
Фото: Павел Садовский
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«А почему мы должны выращивать картошку?» Репортаж из агроусадьбы, где разводят осетров и выращивают хрен в космических масштабах
Летом все чаще появляются мысли о том, чтобы уехать из душного города. Вариантов отдыха можно найти немало. Например, арендовать усадьбу недалеко от Минска....
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