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МИД: Резолюция СПЧ ООН по Беларуси абсурдна по содержанию и по самой идее принятия

12.07.2019 19:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Отношение к резолюции Совета ООН по правам человека (СПЧ) по Беларуси остается неизменным — она абсурдна как по содержанию, так и по самой идее ее принятия. Об этом говорится в ответе управления информации и цифровой дипломатии МИД на просьбу БелаПАН прокомментировать принятие 12 июля Советом ООН по правам человека резолюции о положении с правами человека в Беларуси.

«О бесперспективности резолюции, которая была инициирована странами-членами ЕС, свидетельствуют результаты голосования», — подчеркивается в комментарии.

По мнению МИДа, документ «не был поддержан большинством», поскольку из 47 стран-членов Совета 6 стран выступили против, а 21 страна воздержалась.

«Однако внутренний механизм СПЧ устроен так, что, приняв резолюцию единожды, ее авторам в дальнейшем сложно от нее отказаться. Это равносильно признанию несостоятельности политики давления на Беларусь с помощью мандата специального докладчика, который наша страна не признает, рассматривая его как несправедливую и дискриминационную меру», — считают во внешнеполитическом ведомстве.

«Резолюция не соответствует духу текущих отношений Беларуси с Европейским союзом. Убеждены в том, что мандат спецдокладчика по Беларуси и резолюция должны быть отменены», — констатирует МИД.

Как сообщал БелаПАН, резолюцией, которую принял СПЧ ООН 12 июля на 41-й сессии в Женеве, мандат специального докладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси продлен на год. За принятие резолюции проголосовали 20 стран, против — 6, воздержались — 21. Спецдокладчиком по Беларуси остается француженка Анаис Марин.

В резолюции выражается сожаление по поводу того, что ранее белорусские власти отказывались разрешить спецдокладчику посетить Беларусь. СПЧ настоятельно призывает правительство Беларуси в полной мере сотрудничать со спецдокладчиком, в том числе предоставив ему возможность посетить страну.

«Совет выражает сохраняющуюся обеспокоенность положением в области прав человека и основных свобод в Беларуси, особенно необоснованными ограничениями и чрезмерно обременительными процессами, связанными с осуществлением прав на свободу мирных собраний, ассоциации и выражения мнений», — говорится в документе.

Совет ООН по правам человека также обеспокоен информацией о «случаях пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения со стороны сотрудников правоохранительных органов и пенитенциарных учреждений, которые не были должным образом расследованы властями», продолжающимся притеснением правозащитников, профсоюзов и организаций гражданского общества, многим из которых отказано в регистрации, арестами журналистов и наложением на них штрафов за осуществление ими своей деятельности. СПЧ призывает белорусские власти «в полной мере соблюдать права на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциации».

В числе прочего Совет призывает Беларусь провести «всеобъемлющий пересмотр соответствующего законодательства, политики, стратегий и практики для обеспечения того, чтобы нормы были четко определены, соответствовали ее (Беларуси. — БелаПАН.) международным правозащитным обязательствам и не использовались для того, чтобы препятствовать осуществлению или необоснованно ограничивать осуществление любых прав человека».

В резолюции говорится о глубокой озабоченности СПЧ в связи с продолжающимся применением смертной казни в Беларуси.

Совет настоятельно рекомендует Беларуси «безотлагательно осуществить всеобъемлющую реформу правовой базы проведения выборов и устранить давние системные недостатки, касающиеся правовой базы и практики проведения выборов», в соответствии с рекомендациями Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Венецианской комиссии и спецдокладчика.

 
 
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«О бесперспективности резолюции, которая была инициирована странами-членами ЕС, свидетельствуют результаты голосования», - подчеркивается в комментарии.
 
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