В Минске и Бресте можно будет проголосовать на внеочередных выборах в Верховную раду Украины

Источник материала: Tut.by

21 июля в Украине пройдут внеочередные выборы в Верховную раду. Проголосовать можно будет и в Беларуси: участки будут открыты в Минске и Бресте, сообщили в ЦИК Украины.



Фото: www.president.gov.ua

В Минске проголосовать можно будет в помещении посольства Украины в Беларуси (ул. Старовиленская, 51), а в Бресте — в помещении украинского консульства (ул. Воровского, 19).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский распустил Раду во время своей инаугурации 21 мая. Выборы пройдут по смешанной системе (половина депутатов избирается по пропорциональной системе, вторая половина — по мажоритарной). Чтобы пройти в парламент, необходимо набрать более 5 процентов голосов. В Крыму и неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей выборы проводить не будут.

ЦИК Украины зарегистрировал 22 партии. По данным опросов , больше всего голосов наберет партия «Слуга народа» Дмитрия Разумкова, которая поддерживает действующего президента Владимира Зеленского.