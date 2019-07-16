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В Минске и Бресте можно будет проголосовать на внеочередных выборах в Верховную раду Украины
17.07.2019 00:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
21 июля в Украине пройдут внеочередные выборы в Верховную раду. Проголосовать можно будет и в Беларуси: участки будут открыты в Минске и Бресте,
В Минске проголосовать можно будет в помещении посольства Украины в Беларуси (ул. Старовиленская, 51), а в Бресте — в помещении украинского консульства (ул. Воровского, 19).
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский
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21 июля в Украине пройдут внеочередные выборы в Верховную раду.
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