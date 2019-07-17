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Контактная группа по Украине в Минске договорилась о бессрочном перемирии на Донбассе

17.07.2019 21:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе в ходе заседания в Минске 17 июля договорилась о бессрочном перемирии с 21 июля, сообщил журналистам спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«У меня хорошие новости, — сказал дипломат. — Сегодня стороны согласовали заявление о подтверждении полной приверженности прекращению огня с 21 июля начиная с 0 часов 1 минуты по киевскому времени».

По словам Сайдика, в заявлении подчеркивается «общая и твердая приверженность полному выполнению Минских соглашений». Стороны отказываются от наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций, применения любого вида огня, включая снайперский, от размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы.

Участники конфликта обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к объектам по всей территории Украины.

Объявление бессрочного перемирия, по словам Сайдика, стало возможно благодаря состоявшейся 12 июля в Париже встрече советников глав государств «нормандской четверки». «Эта встреча имеет практическое значение для нашего сегодняшнего заседания, и я уверен, что ее результаты окажут положительное влияние на нашу будущую работу в целом», — сказал спецпредставитель председателя ОБСЕ.

При этом Сайдик обратил внимание на участившиеся в последнее время нарушения режима прекращения огня и увеличение жертв среди гражданского населения. Достигнутая сегодня договоренность — «действительно очень важный шаг». «Мы уже долго не могли согласовать такое перемирие», — отметил дипломат.

Кроме того, по его словам, стороны договорились о ремонте и эксплуатации моста в Станице Луганской. Ремонт должен начаться одновременно обеими сторонами. В течение 10 дней после сегодняшнего заседания каждая из них представит в контактную группу свои проекты ремонта. Украинская сторона восстановит пролет моста, самопровозглашенная ЛНР — покрытие и ограждение, сказал Сайдик.

Стороны, отметил дипломат, приняли на себя обязательство не использовать мост в военных, диверсионных и политических целях. «Мы про этот мост говорили уже несколько лет, об этом, честно говоря, позоре, об условиях, в которых люди вынуждены находиться. Больше трех лет говорили! Сегодня мы договорились», — заявил дипломат.

Следующее заседание контактной группы запланировано 31 июля.

 
Теги: Минск
 
 
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Стороны согласовали заявление о подтверждении полной приверженности прекращению огня с 21 июля начиная с 0 часов 1 минуты по киевскому времени.
 
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