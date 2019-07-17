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В Беларуси зарегистрировали еще одну криптобиржу. Кто за ней стоит?
18.07.2019 15:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси зарегистрирована вторая криптобиржа — iExchange. Проект запустила компания «Криптотрейд». На прошлой неделе она стала резидентом Парка высоких технологий, в рамках которого белорусские власти легализовали криптобизнес.
«Наблюдательный совет ПВТ принял решение о регистрации ООО „Криптотрейд“ в качестве резидента со следующими видами деятельности: криптобиржа, организатор ICO, создание собственных цифровых знаков (токенов)», — говорится в
На
Кто является основателями и инвесторами новой площадки? «Это группа физических лиц из России, Беларуси и Украины. Их имена мы не раскрываем», — сказал TUT.BY один из учредителей «Криптотрейда» украинец Игорь Снижко. Его доля в компании составляет 33%.
Уроженец Одессы имеет юридическое образование, до 2014 года работал «в различных органах государственной власти». Но потом пришло осознание, что в данной сфере деятельности особых перспектив нет, а хотелось «движения, личностного развития и чего-то интересного, далекого от рутины, навязанных кем-то правил игры и обязанностей»,
Помимо Снижко учредителями «Криптотрейда» являются белоруски Людмила Неронская (33%) и Наталья Шарепо (34%).
Неронская является директором компании «ЗападТрансэкспедиция», которая имеет в Бресте терминал по перевалке сжиженного газа. Более известна на рынке витебская компания «Трансэкспедиция», которая занимается аналогичным видом деятельности. В 2018 году данная компания была названа основным поставщиком СУГ в Украину. Украинские СМИ
С чем вызван интерес к криптобизнесу и инвестировали ли в «Криптотрейд» Артур Зубарик и Игорь Медведев, поинтересовался корреспондент TUT.BY у Людмилы Неронской. Она называет ИТ-сектор «очень перспективной сферой». «Мое участие в этом проекте очень скромное и я надеюсь на опыт господина Снижко. Мои партнеры по другим бизнесам к этому проекту не имеют отношения», — сказала Неронская.
Наталья Шарепо известная персона на белорусском туристическом рынке. Она является одним из учредителей компании «Тайм Вояж», которая образовалась путем реорганизации одной из старейших туристических компаний Беларуси «Туссон Вояж». В 2014 году многопрофильная фирма «Туссон» вышла из турбизнеса, а топ-менеджеры «Туссон Вояжа» решили продолжать проект самостоятельно. Наталья Шарепо была одни из них. Получить комментарий у Натальи Шарепо по поводу «Криптотрейда» не удалось. Снижко назвал ее одним из инвесторов криптобиржи.
На рынке активным участником «Криптотрейда» также называют бизнесмена Алексея Олексина (основные активы — продажа нефтепродуктов, МТБанк, сеть "Табакерка", логистика и недвижимость). Игорь Снижко это опровергает. «[Олексин] имеет лишь косвенное отношение к проекту, поскольку его МТБанк является нашим партнером. Но он не инвестировал в криптобиржу», — сказал Снижко.
Директором «Криптотрейда» является выходец из российского Сбербанка Максим Абдуллин. Он в 2002 году окончил Красноярский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В ноябре 2009 года присоединился к команде Сбербанка России. До назначения в апреле 2015 года заместителем председателя Байкальского банка Сбербанка более пяти лет возглавлял юридическое управление Московского банка Сбера.
В общей сложности в проект «Криптотрейда» было инвестировано более 3 миллионов долларов, утверждает Игорь Снижко. В команде iExchange значится 120 человек. Это специалисты из Беларуси, Украины, России, Австрии, Канады, Китая. Сейчас сайт криптобиржи работает в бета-режиме. Пользователи могут регистрироваться и после прохождения верификации открывать и пополнять электронные кошельки, покупать и продавать криптовалюты. Со временем у людей будет возможность ввода и вывода фиатных активов через банковский перевод, а также через платежные системы VISA и Mastercard.
По словам Снижко, в ближайших планах компании значится запуск мобильного приложения, собственной монеты Iexcoin, налаживание сотрудничества с другими банками и платежными системами.
Напомним, криптобизнес в Беларуси легализовали в 2017 году в рамках ПВТ декретом президента № 8 «О развитии цифровой экономики». Документы, регламентирующие деятельность криптобирж, появились через год. Первым и до недавних пор единственным криптопроектом в ПВТ
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В Беларуси зарегистрирована вторая криптобиржа - iExchange. Проект запустила компания «Криптотрейд». На прошлой неделе она стала резидентом Парка высоких технологий,...
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