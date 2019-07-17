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В Беларуси зарегистрировали еще одну криптобиржу. Кто за ней стоит?

18.07.2019 15:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси зарегистрирована вторая криптобиржа — iExchange. Проект запустила компания «Криптотрейд». На прошлой неделе она стала резидентом Парка высоких технологий, в рамках которого белорусские власти легализовали криптобизнес.


Фото: Reuters

«Наблюдательный совет ПВТ принял решение о регистрации ООО „Криптотрейд“ в качестве резидента со следующими видами деятельности: криптобиржа, организатор ICO, создание собственных цифровых знаков (токенов)», — говорится в сообщении ПВТ.

На сайте компании сказано, что «Криптотрейд» является партнером международной биржи криптовалют OKEx. Пока биржа работает в режиме «крипта-крипта»: открывать и пополнять электронные кошельки можно только криптовалютами. Пользователям доступны 29 торговых пар к BTC, LTC, ETH, BCH, XRP, USDT, и этот список постоянно пополняется. iExchange прошла аудит «большой четверки» (Ernst&Young, PWC, KPMG и Deloitte). Уставный фонд «Криптотрейда» — 958,8 тысяч долларов.

Кто является основателями и инвесторами новой площадки? «Это группа физических лиц из России, Беларуси и Украины. Их имена мы не раскрываем», — сказал TUT.BY один из учредителей «Криптотрейда» украинец Игорь Снижко. Его доля в компании составляет 33%.


Фото: rau.ua

Уроженец Одессы имеет юридическое образование, до 2014 года работал «в различных органах государственной власти». Но потом пришло осознание, что в данной сфере деятельности особых перспектив нет, а хотелось «движения, личностного развития и чего-то интересного, далекого от рутины, навязанных кем-то правил игры и обязанностей», рассказывал Снижко в одном из интервью. Он принялся изучать направления, свободные ниши, где мог бы попробовать свои силы. Одной из таких сфер и стала IT. За прошедшее время он запустил несколько стартапов, среди них сервис мобильной навигации QROK. «Если раньше я лоббировал чьи-то интересы, работал на кого-то, то сейчас я сам себе руководитель и ощущаю полную свободу, к которой стремился», — говорил он.

Помимо Снижко учредителями «Криптотрейда» являются белоруски Людмила Неронская (33%) и Наталья Шарепо (34%).

Неронская является директором компании «ЗападТрансэкспедиция», которая имеет в Бресте терминал по перевалке сжиженного газа. Более известна на рынке витебская компания «Трансэкспедиция», которая занимается аналогичным видом деятельности. В 2018 году данная компания была названа основным поставщиком СУГ в Украину. Украинские СМИ называли «Трансэкспедицию» основным каналом реэкспорта российского сжиженного газа в Украину. В «ТрансЭспедиции», которую контролируют семья Артура Зубарика и Игорь Медведев, заверяли, что не имеют никакого отношения к реэкспорту СУГ. Там настаивали, что занимаются переработкой и перевалкой СУГ. Людмила Неронская и Артур Зубарик были учредителями компании «Грузовая служба», которая занимается транспортировкой по железной дороге экспортных грузов. В 2017 году данная компания наряду с «Грузовой службой — Восток» перешла под контроль Сбербанка России. «Вхождение в капитал компаний — обычная банковская практика по работе с заемщиками и один из вариантов структурирования сделок. Эти сделки никак не относятся к стратегии вложений банка», — говорил глава Сбербанка Герман Греф.

С чем вызван интерес к криптобизнесу и инвестировали ли в «Криптотрейд» Артур Зубарик и Игорь Медведев, поинтересовался корреспондент TUT.BY у Людмилы Неронской. Она называет ИТ-сектор «очень перспективной сферой». «Мое участие в этом проекте очень скромное и я надеюсь на опыт господина Снижко. Мои партнеры по другим бизнесам к этому проекту не имеют отношения», — сказала Неронская.

Наталья Шарепо известная персона на белорусском туристическом рынке. Она является одним из учредителей компании «Тайм Вояж», которая образовалась путем реорганизации одной из старейших туристических компаний Беларуси «Туссон Вояж». В 2014 году многопрофильная фирма «Туссон» вышла из турбизнеса, а топ-менеджеры «Туссон Вояжа» решили продолжать проект самостоятельно. Наталья Шарепо была одни из них. Получить комментарий у Натальи Шарепо по поводу «Криптотрейда» не удалось. Снижко назвал ее одним из инвесторов криптобиржи.

На рынке активным участником «Криптотрейда» также называют бизнесмена Алексея Олексина (основные активы — продажа нефтепродуктов, МТБанк, сеть "Табакерка", логистика и недвижимость). Игорь Снижко это опровергает. «[Олексин] имеет лишь косвенное отношение к проекту, поскольку его МТБанк является нашим партнером. Но он не инвестировал в криптобиржу», — сказал Снижко.

Директором «Криптотрейда» является выходец из российского Сбербанка Максим Абдуллин. Он в 2002 году окончил Красноярский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В ноябре 2009 года присоединился к команде Сбербанка России. До назначения в апреле 2015 года заместителем председателя Байкальского банка Сбербанка более пяти лет возглавлял юридическое управление Московского банка Сбера.

В общей сложности в проект «Криптотрейда» было инвестировано более 3 миллионов долларов, утверждает Игорь Снижко. В команде iExchange значится 120 человек. Это специалисты из Беларуси, Украины, России, Австрии, Канады, Китая. Сейчас сайт криптобиржи работает в бета-режиме. Пользователи могут регистрироваться и после прохождения верификации открывать и пополнять электронные кошельки, покупать и продавать криптовалюты. Со временем у людей будет возможность ввода и вывода фиатных активов через банковский перевод, а также через платежные системы VISA и Mastercard.

По словам Снижко, в ближайших планах компании значится запуск мобильного приложения, собственной монеты Iexcoin, налаживание сотрудничества с другими банками и платежными системами.

Напомним, криптобизнес в Беларуси легализовали в 2017 году в рамках ПВТ декретом президента № 8 «О развитии цифровой экономики». Документы, регламентирующие деятельность криптобирж, появились через год. Первым и до недавних пор единственным криптопроектом в ПВТ была биржа Currency.com. Ее создали Larnabel Ventures Саида Гуцериева при участии VP Capital Виктора Прокопени, стоявшего у истоков появления декрета № 8.

 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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В Беларуси зарегистрирована вторая криптобиржа - iExchange. Проект запустила компания «Криптотрейд». На прошлой неделе она стала резидентом Парка высоких технологий,...
 
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