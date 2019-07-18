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Генпрокуратура нашла нарушения при строительстве социально значимых объектов

19.07.2019 08:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генпрокуратура проверила выполнение региональных инвестиционных программ, которыми предусмотрено строительство социально значимых объектов. Результаты проверки неутешительные. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Установлено, что на всех стадиях — от определения объектов строительства и исполнителей до контроля за соблюдением сроков и использованием бюджетных средств — допускались нарушения», — отметили в Генпрокуратуре.

В результате бездействия должностных лиц исполкомов не реализован ряд социально значимых проектов в Минске, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях.

В ведомстве привели несколько примеров. В 2016 году в Минске должно было завершиться проектирование реконструкции 11-й городской клинической больницы, которая с 2011 года находится в неудовлетворительном техническом и санитарном состоянии.

«В результате халатного отношения должностных лиц Минского горисполкома и УП „Медик“ не закончено проектирование первой очереди реконструкции. При этом в 2016 году работы стоимостью 1,4 млн рублей были полностью оплачены, санкции за неисполнение договорных обязательств превысили 200 тыс. рублей. Несмотря на это не поставлен вопрос о замене проектной организации, возврате бюджетных средств и взыскании штрафных санкций», — отметили в Генпрокуратуре.

Аналогичную ситуацию прокуроры выявили при реконструкции столичного детского сада № 474 под Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации детей и подростков с особенностями психофизического развития.

По условиям договора подряда с ООО «Торес» завершение строительства было определено на декабрь 2013 года. Работы на объекте велись со значительными отступлениями от требований технических нормативных правовых актов и проектной документации. Представители заказчика и одновременно технического надзора — КУДП «УКС Запад» принимали и утверждали акты сдачи-приемки фактически невыполненных строительно-монтажных работ.

В итоге к моменту окончания срока реализации проекта готовность объекта составила 38%. Согласно акту контрольного обмера стоимость выполненных работ была завышена на 90 тыс. рублей. Кроме того, на протяжении строительства заказчик не обеспечивал сохранность возведенных конструкций, технологического оборудования и материалов на объекте. Это повлекло причинение ущерба и дополнительные финансовые затраты из бюджета в размере свыше 250 тыс. рублей.

Грубые нарушения законодательства допущены и при возведении других объектов: общежития малосемейного типа для медицинских работников в деревне Лесковка Минского района, Минского областного конноспортивного комплекса «Урожайный», средней школы в микрорайоне № 6 Борисова, терапевтического корпуса в Осиповичской центральной районной больницы, административно-лечебного корпуса «Гродненского областного клинического центра «Фтизиатрия».

По результатам проверок органы прокуратуры внесли представления в Гомельский, Гродненский, Минский, Могилевский облисполкомы, Минский горисполком. По ряду выявленных нарушений прокуратура организовала проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства.

Генпрокуратура также уведомила премьер-министра и предложила рассмотреть поднятые вопросы на уровне правительства с приглашением представителей Генпрокуратуры, КГК, областных и Минского городского исполкомов, всех заинтересованных министерств и ведомств.

 
Теги: Минск
 
 
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«Установлено, что на всех стадиях - от определения объектов строительства и исполнителей до контроля за соблюдением сроков и использованием бюджетных средств -...
 
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