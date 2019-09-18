«Мясо-молочную компанию» будут оздоравливать почти 5 лет

Источник материала: Tut.by

Правительство Беларуси согласовало ходатайство Министерства сельского хозяйства и продовольствия о продлении до 20 июня 2024 года срока санации закрытого акционерного общества «Мясо-молочная компания» (ММК), сообщает пресс-служба правительства.

В пресс-службе уточнили, что документ принят в соответсвие с законом «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». В частности, санация может быть введена по ходатайству государственного органа, согласованному с Советом Министров, на срок не более чем на пять лет. При этом к указанному ходатайству должны быть приложены обоснование, в том числе экономическое, необходимости продления срока санации, а также заключение комиссии по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) по плану санации.

«Мясо-молочная компания» была создана правительством Беларуси в 2009 году для увеличения и диверсификация экспорта мясной и молочной продукции. На банковсие кредиты под гарантии Минфина ММК закупала продукцию и по своим каналам поставляла зарубежным покупателям.

6 марта 2017 года Экономический суд Минска открыл процедуру санации сроком на полтора года в отношении ММК. Затем срок санации был продлен дважды: до 20 июня 2019 года и до 20 сентября 2019 года. Долги госоператора по экспорту мясной и молочной продукции составляли около 60 млн долларов.

До 2013 года дела у ММК шли неплохо.

— Но затем в дело вмешался российский кризис, — объяснял причину плачевного финансового положения ММК управляющий Павел Стайнов. — «Мясо-молочная компания» спасала производителей, выкупая у них излишки продукции, образовавшееся из-за стопора с реализацией на российском рынке в 2013—2014 года. Деньги, которые были получены от Минфина, остались в стране, но были направлены на выкуп остатков. Реализовывали продукцию в Россию. Но оттуда пришло денег в 2 раза меньше. В итоге были спасены предприятия, а все убытки легли на «Мясо-молочную компанию».