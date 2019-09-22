ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусская делегация направилась в Москву за дешевым газом

23.09.2019 13:20 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В Москве находится белорусская делегация, которая направилась на обсуждение с российской стороной «газового вопроса».

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на свои источники, делегация Минэнерго Беларуси во главе с министром Виктором Каранкевичем уже находится в Москве «для обсуждения сотрудничества с Россией в энергетической сфере». Сообщается, что стороны будут обсуждать вопросы формирования объединенных рынков газа и электроэнергии в Союзном государстве в рамках углубления интеграционных процессов.

Российское СМИ сообщает также, что в пресс-службе белорусского министерства энергетики визит в РФ подтвердили.

Ранеее сообщалось, что активная фаза переговоров с Россией по цене на газ на будущий год начнется в сентябре и может завершиться к ноябрю. Напомним, что Беларусь настаивает на понижении цены на газ до уровня внутрироссийских, то есть почти вдвое меньше нынешних. Переговоры должны завершиться до конца этого года. Беларусь, напомним, настаивает на снижении цены на газ для себя до внутрироссийского уровня.

В июле российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что российская сторона не намерена вести переговоры с Беларусью касательно цены на газ до завершения процесса обсуждения интеграции. В рамках углубления процесса интеграции Беларуси с РФ, планируется создание единого отраслевого рынка, что позволит сдвинуть цены на российские энергоносители для Беларуси. Так, «дорожные карты» должны быть подготовлены к ноябрю, а к середине 2020 года предполагается выйти на унифицированное законодательство, с 2021 года планируется, что  отраслевые рынки начнут работу по единым правилам.

В МИД Беларуси ранее подчеркнули, что программа углубления интеграции между Беларусью и Россией не выходит за рамки Союзного договора, подписанного в 1999 году, однако независимые эксперты назвали процесс национальным предательством и сдачей суверенитета. Едиственная реакция, которая последовала от официального Минска - заявление пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт, которая пообещала независимость не сдавать. Документ программы до сих пор не опубликован.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Москве находится белорусская делегация, которая направилась на обсуждение с российской стороной «газового вопроса».
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Я вам очень верю, но под обещания денег не будет». Лукашенко встретился с властями Могилевщины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
23.09.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика