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Белорусская делегация направилась в Москву за дешевым газом
23.09.2019 13:20 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
В Москве находится белорусская делегация, которая направилась на обсуждение с российской стороной «газового вопроса».
Как
Российское СМИ сообщает также, что в пресс-службе белорусского министерства энергетики визит в РФ подтвердили.
Ранеее сообщалось, что активная фаза переговоров с Россией по цене на газ на будущий год начнется в сентябре и может завершиться к ноябрю. Напомним, что Беларусь настаивает на понижении цены на газ до уровня внутрироссийских, то есть почти вдвое меньше нынешних. Переговоры
В июле российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что российская сторона
В МИД Беларуси ранее подчеркнули, что программа углубления интеграции между Беларусью и Россией не выходит за рамки Союзного договора, подписанного в 1999 году, однако независимые эксперты
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В Москве находится белорусская делегация, которая направилась на обсуждение с российской стороной «газового вопроса».
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