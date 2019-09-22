Белорусская делегация направилась в Москву за дешевым газом

В Москве находится белорусская делегация, которая направилась на обсуждение с российской стороной «газового вопроса».

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на свои источники, делегация Минэнерго Беларуси во главе с министром Виктором Каранкевичем уже находится в Москве «для обсуждения сотрудничества с Россией в энергетической сфере». Сообщается, что стороны будут обсуждать вопросы формирования объединенных рынков газа и электроэнергии в Союзном государстве в рамках углубления интеграционных процессов.

Российское СМИ сообщает также, что в пресс-службе белорусского министерства энергетики визит в РФ подтвердили.

Ранеее сообщалось, что активная фаза переговоров с Россией по цене на газ на будущий год начнется в сентябре и может завершиться к ноябрю. Напомним, что Беларусь настаивает на понижении цены на газ до уровня внутрироссийских, то есть почти вдвое меньше нынешних. Переговоры должны завершиться до конца этого года . Беларусь, напомним, настаивает на снижении цены на газ для себя до внутрироссийского уровня.

В июле российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что российская сторона не намерена вести переговоры с Беларусью касательно цены на газ до завершения процесса обсуждения интеграции. В рамках углубления процесса интеграции Беларуси с РФ, планируется создание единого отраслевого рынка , что позволит сдвинуть цены на российские энергоносители для Беларуси. Так, «дорожные карты» должны быть подготовлены к ноябрю, а к середине 2020 года предполагается выйти на унифицированное законодательство, с 2021 года планируется, что отраслевые рынки начнут работу по единым правилам.