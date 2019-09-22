Сначала белорусы, потом турки. Лиозненский район начал прирастать ветряками

Источник материала: Tut.by

В Лиозненском районе Витебской области возведены две ветроэнергетические установки. Об этом сообщает телеканал « Беларусь 1 ». В скором времени количество ветряков может увеличиться до 9. Турецкая компания готова построить в этом регионе крупный ветропарк.



Фото: Департамент по энергоэффективности Госстандарта

Запуском ветрогенераторов на площадке вблизи деревень Симоново, Емельянов и Горшево занималась компания «Ветроватт». По данным « Ежедневника », это проект Михаила Горовика и Владимира Василенка, известного по производству детских игрушек Fancy и магазинам «Фантастик».

Целый год специальные ветроизмерительные установки анализировали розу ветров на лиозненском плато. С их помощью и определили самые выгодные точки для установки двух ветряков немецкой компании Vensys мощностью 6 МВт Суммарно они будут выдавать 18 ГВт•ч энергии в год. Контролировать установки можно через интернет из любой точки мира. Работают ветряки автономно.

Объект обошелся инвестору в 21 миллион рублей. Окупится, по предварительным подсчетам, через 7 лет.

Но на этом ветроэнергетический потенциал Лиозненского района не исчерпан. В регионе планируют и дальше развивать «зеленую» энергетику.

Недавно стало известно , что в это районе турецкая компания «Гюриш» решила построить ветроэлектростанцию мощностью 25 МВт и годовым производством более 72 ГВт·ч электроэнергии. Как сообщила пресс-служба ПРООН, 30 августа турецкая компания подписала договор купли-продажи предынвестиционного актива (юридическое лицо, зарегистрированное для создания и эксплуатации ветроэлектростанции, и имеющее пакет документов для начала реализации проектов).

Работы по возведению семи ветряков планируется начать в 2020 году после того, как «Гюриш» разработает подробную проектную документацию. Предполагаемый общий объем инвестиций в ветропарк «Велешковичи» составит около 40 млн долларов.

Для сокращения срока окупаемости инвестиций установлен повышающий коэффициент к действующим тарифам на электроэнергию. Планируется, что покупать производимую электроэнергию будет «Витебскэнерго».

Работа ветропарка в течение следующих 20 лет позволит сократить более 500 тысяч тонн выбросов CO2, отметили в ПРООН. Для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания объекта будет создано пять новых рабочих мест.

На начало 2019 года доля возобновляемых источников энергии на энергетическом рынке Беларуси составляла 6,2%. В настоящее время по всей стране работают 96 ветротурбин общей мощностью 100,95 МВт.