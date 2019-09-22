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Сначала белорусы, потом турки. Лиозненский район начал прирастать ветряками
23.09.2019 16:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Лиозненском районе Витебской области возведены две ветроэнергетические установки. Об этом сообщает телеканал «
Запуском ветрогенераторов на площадке вблизи деревень Симоново, Емельянов и Горшево занималась компания «Ветроватт». По данным «
Целый год специальные ветроизмерительные установки анализировали розу ветров на лиозненском плато. С их помощью и определили самые выгодные точки для установки двух ветряков немецкой компании Vensys мощностью 6 МВт Суммарно они будут выдавать 18 ГВт•ч энергии в год. Контролировать установки можно через интернет из любой точки мира. Работают ветряки автономно.
Объект обошелся инвестору в 21 миллион рублей. Окупится, по предварительным подсчетам, через 7 лет.
Но на этом ветроэнергетический потенциал Лиозненского района не исчерпан. В регионе планируют и дальше развивать «зеленую» энергетику.
Недавно
Работы по возведению семи ветряков планируется начать в 2020 году после того, как «Гюриш» разработает подробную проектную документацию. Предполагаемый общий объем инвестиций в ветропарк «Велешковичи» составит около 40 млн долларов.
Для сокращения срока окупаемости инвестиций установлен повышающий коэффициент к действующим тарифам на электроэнергию. Планируется, что покупать производимую электроэнергию будет «Витебскэнерго».
Работа ветропарка в течение следующих 20 лет позволит сократить более 500 тысяч тонн выбросов CO2, отметили в ПРООН. Для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания объекта будет создано пять новых рабочих мест.
На начало 2019 года доля возобновляемых источников энергии на энергетическом рынке Беларуси составляла 6,2%. В настоящее время по всей стране работают 96 ветротурбин общей мощностью 100,95 МВт.
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Объект обошелся инвестору в 21 миллион рублей. Окупится, по предварительным подсчетам, через 7 лет.
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