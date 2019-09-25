|
Лавров назвал отказ Беларуси размещать российскую базу неприятным эпизодом
25.09.2019 23:04 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Неприятным эпизодом назвал глава МИД России отказ Беларуси размещать на своей территории российскую авиабазу. Об этом он заявил в интервью
— Это действительно неприятный эпизод. Но главное не форма, а содержание. А по содержанию президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Беларусь — союзник России на все 100% и что белорусские вооруженные силы нужно рассматривать как защищающие наши общие интересы и нашу общую территорию.
Лавров отметил, что у Беларуси и России есть программа совместных действий по внешней политике: «Такого у нас больше ни с кем нет».
Затронул глава российского ведомства и вопрос с признанием Абхазии, Южной Осетии, ситуации с Крымом. Он заявил, что Россия никого ни к чему не принуждает.
— Мы по-другому воспитаны. Я даже не могу себе представить ситуацию, в которой мы так бы захотели действовать. Насчет «можем» — это все равно сопряжено с тем, что нужно переступить через свои принципы.
Кроме того, Лавров отметил, что переговоры с Беларусью идут «в строгом соответствии с теми договоренностями, которые заключены в Союзном договоре 1999 года».
«Больше ни о чем речь не идет. Там обозначены приоритетные цели, к которым нужно двигаться. Правительства обеих стран напряженно работают по поручению президентов», — заявил он.
Напомним, в 2015 году президент России Владимир Путин
В марте этого года во время «Большого разговора» российские журналисты попросили Александра Лукашенко озвучить позицию по Крыму. Президент
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Затронул глава российского ведомства и вопрос с признанием Абхазии, Южной Осетии, ситуации с Крымом.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)