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Лавров назвал отказ Беларуси размещать российскую базу неприятным эпизодом

25.09.2019 23:04 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Неприятным эпизодом назвал глава МИД России отказ Беларуси размещать на своей территории российскую авиабазу. Об этом он заявил в интервью «Коммерсанту». Затронул глава российского ведомства и вопрос с признанием Абхазии, Южной Осетии, ситуации с Крымом.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Это действительно неприятный эпизод. Но главное не форма, а содержание. А по содержанию президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Беларусь — союзник России на все 100% и что белорусские вооруженные силы нужно рассматривать как защищающие наши общие интересы и нашу общую территорию.

Лавров отметил, что у Беларуси и России есть программа совместных действий по внешней политике: «Такого у нас больше ни с кем нет».

Затронул глава российского ведомства и вопрос с признанием Абхазии, Южной Осетии, ситуации с Крымом. Он заявил, что Россия никого ни к чему не принуждает.

— Мы по-другому воспитаны. Я даже не могу себе представить ситуацию, в которой мы так бы захотели действовать. Насчет «можем» — это все равно сопряжено с тем, что нужно переступить через свои принципы.

Кроме того, Лавров отметил, что переговоры с Беларусью идут «в строгом соответствии с теми договоренностями, которые заключены в Союзном договоре 1999 года».

«Больше ни о чем речь не идет. Там обозначены приоритетные цели, к которым нужно двигаться. Правительства обеих стран напряженно работают по поручению президентов», — заявил он.

Напомним, в 2015 году президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о создании российской авиабазы в Беларуси. Однако база так и не появилась. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российская авиабаза на территории страны не нужна ни Беларуси, ни России.

В марте этого года во время «Большого разговора» российские журналисты попросили Александра Лукашенко озвучить позицию по Крыму. Президент объяснил, почему официально не признал Крым российским. Президент признался, что готов был подписать указ о независимости Абхазии, но передумал из-за позиции российской стороны.

 
 
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Затронул глава российского ведомства и вопрос с признанием Абхазии, Южной Осетии, ситуации с Крымом.
 
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