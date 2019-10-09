«Белнефтехим» рассказал, почему выбрана стратегия изменения цен на топливо на 1 копейку

Источник материала: Полесская правда



Изменение цен на топливо на 1 копейку является продуманной стратегией, заявил сегодня журналистам заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков в Палате представителей.

«Для нас это продуманная стратегия, чтобы в первую очередь сохранить эффективность наших нефтеперерабатывающих заводов, тем более в условиях модернизации, которая сегодня проводится», — отметил Андрей Бунаков.

Зампред «Белнефтехима» обратил внимание, что цены на топливо могут как расти, так и снижаться в зависимости от различных факторов и это не только стоимость нефти. Поскольку белорусские нефтепродукты поставляются не только на внутренний рынок, но и экспортируются, также мониторится ситуация и на близлежащих рынках.

«Это комплексный вопрос. Мы выбрали политику (в плане изменения цен на топливо. — Прим. БЕЛТА), она у всех на слуху, и мы будем ее придерживаться», — резюмировал Андрей Бунаков.