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«Белнефтехим» рассказал, почему выбрана стратегия изменения цен на топливо на 1 копейку

10.10.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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«Белнефтехим» рассказал, почему выбрана стратегия изменения цен на топливо на 1 копейку
Изменение цен на топливо на 1 копейку является продуманной стратегией, заявил сегодня журналистам заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков в Палате представителей.

«Для нас это продуманная стратегия, чтобы в первую очередь сохранить эффективность наших нефтеперерабатывающих заводов, тем более в условиях модернизации, которая сегодня проводится», — отметил Андрей Бунаков.

Зампред «Белнефтехима» обратил внимание, что цены на топливо могут как расти, так и снижаться в зависимости от различных факторов и это не только стоимость нефти. Поскольку белорусские нефтепродукты поставляются не только на внутренний рынок, но и экспортируются, также мониторится ситуация и на близлежащих рынках.

«Это комплексный вопрос. Мы выбрали политику (в плане изменения цен на топливо. — Прим. БЕЛТА), она у всех на слуху, и мы будем ее придерживаться», — резюмировал Андрей Бунаков.

По информации БелТА.

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