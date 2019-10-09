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«Белнефтехим» рассказал, почему выбрана стратегия изменения цен на топливо на 1 копейку
10.10.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Зампред «Белнефтехима» обратил внимание, что цены на топливо могут как расти, так и снижаться в зависимости от различных факторов и это не только стоимость нефти. Поскольку белорусские нефтепродукты поставляются не только на внутренний рынок, но и экспортируются, также мониторится ситуация и на близлежащих рынках.
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