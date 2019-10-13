Шубель призвал ждать «в ближайшее время хорошие новости» по упрощению визового режима Беларуси с ЕС

Источник материала: Tut.by

Глава представительства Евросоюза в Минске Дирк Шубель уверяет, что упрощение визового режима не затянется на длительное время. Об этом он заявил в интервью «Контурам» на ОНТ .

«Думаю, в ближайшее время появятся хорошие новости. Я не могу сейчас ответить, когда именно соглашение вступит в силу. Но уверяю, что процесс не затянется на длительное время», — сказал Шубель.

По словам дипломата, в данный момент над ним уже работают в Евросоюзе.

«Но это достаточно длительный и тяжелый процесс, в нем много демократии. Пока что в ЕС входят 28 стран, поэтому участники должны принять во внимание все механизмы как во внутренних, так и во внешних отношениях. И когда мы проведем все процедуры, то с удовольствием подпишем соглашение о снижении стоимости однократных и многократных шенгенских виз до 35 евро», — сказал глава представительства Евросоюза в Минске.

Напомним, 20 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашений с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии. Еврокомиссия вынесла подписание соглашения на рассмотрение рабочих органов Совета ЕС. Документ должны одобрить Европарламент и Евросовет, после чего Совет ЕС должен принять решение квалифицированным большинством голосов. И уже после этого соглашение будет подписано Минском и Брюсселем.