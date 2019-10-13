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Шубель призвал ждать «в ближайшее время хорошие новости» по упрощению визового режима Беларуси с ЕС
13.10.2019 21:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава представительства Евросоюза в Минске Дирк Шубель уверяет, что упрощение визового режима не затянется на длительное время. Об этом он заявил в интервью «Контурам» на
«Думаю, в ближайшее время появятся хорошие новости. Я не могу сейчас ответить, когда именно соглашение вступит в силу. Но уверяю, что процесс не затянется на длительное время», — сказал Шубель.
По словам дипломата, в данный момент над ним уже работают в Евросоюзе.
«Но это достаточно длительный и тяжелый процесс, в нем много демократии. Пока что в ЕС входят 28 стран, поэтому участники должны принять во внимание все механизмы как во внутренних, так и во внешних отношениях. И когда мы проведем все процедуры, то с удовольствием подпишем соглашение о снижении стоимости однократных и многократных шенгенских виз до 35 евро», — сказал глава представительства Евросоюза в Минске.
Напомним, 20 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко
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Глава представительства Евросоюза в Минске Дирк Шубель уверяет, что упрощение визового режима не затянется на длительное время.
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